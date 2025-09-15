Ethereum Vakfı gizlilik teknolojilerinde üç alan belirledi

Ethereum Vakfı'nın en önemli ekiplerinden biri olan Gizlilik ve Ölçeklendirme Araştırmaları, köklü bir değişime giderek Ethereum Gizlilik Koruyucuları adını aldı. Bu dönüşüm ile birlikte ekip, spekülatif teknoloji araştırmalarından somut problemleri çözmeye odaklanan bir yapıya geçti. Yayınlanan yol haritası, Ethereum'un dünyaya hizmet eden bir uzlaşma katmanı olma yolunda gizliliği merkeze alıyor.

Vitalik Buterin'den Gizlilik Stratejisine Destek

Sam Richards tarafından hazırlanan kapsamlı rapor, Ethereum'un karşılaştığı kritik gizlilik zorluklarını ele alıyor. Raporda vurgulandığı üzere, güçlü gizlilik özelliklerinin olmadığı bir Blockchain teknolojisi, küresel özgürlüğün değil küresel gözetimin omurgası olmayı hedefliyor.

Organizasyon, üç ana öncelik alanı belirledi. Bunlar özel yazımlar, özel okumalar ve özel ispatlama olarak öne çıkıyor. Özel yazımlar kategorisinde, zincir üstü eylemlerin halka açık olanlar kadar ucuz ve sorunsuz hale getirilmesi hedefleniyor. Özel okumalar bölümünde ise kullanıcıların kimlik veya niyetlerini ifşa etmeden Blockchain ağıdan bilgi almasına olanak sağlanacak.

PlasmaFold projesi kapsamında ekip, deneysel Katman 2 tasarımına gizlilik transfer özelliklerini eklemeye çalışıyor. Bu özelliğin kavram kanıtının kasım ayında Arjantin'de düzenlenecek Devconnect konferansında tanıtılması planlanıyor.

RPC (uzaktan veri talebi) hizmetlerinde gizlilik konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Tipik RPC çağrıları kullanıcıların IP adresi veya ilgilendiği hesaplar gibi kişisel bilgileri sızdırabiliyor. Ethereum Gizlilik Koruyucuları ekibi bu sorunu çözmek için özel bir RPC çalışma grubu kurdu.

Sıfır bilgi ispat teknolojisinin günlük cihazlarda daha kolay ve ucuz hale getirilmesi "her yerde ispatlama" kavramı altında yürütülüyor. Bu çalışmalar, Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin, Silviculture Society ve bağımsız araştırmacı Oskar Thorén'in katkılarıyla şekilleniyor.