Ethereum Vakfı'nın 56 milyon dolarlık gizemli transferi kripto dünyasını sarstı - Son Dakika
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Kripto Para

Ethereum Vakfı'nın 56 milyon dolarlık gizemli transferi kripto dünyasını sarstı

Ethereum Vakfı\'nın 56 milyon dolarlık gizemli transferi kripto dünyasını sarstı

Ethereum topluluğu, Vakfın DeFi protokolü Sky'a 30.098 ETH değerinde transfer yaptığı iddialarına, topluluk ve geliştiriciler tarafından açıklama yapıldı. Toplan değeri 56 milyon dolar olan bu transfer kripto dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

11.03.2025 12:46
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Ethereum ekosisteminde son günlerde 56 milyon dolarlık gizemli bir işlem tartışma konusu oldu. Kripto istihbarat platformu Arkham tarafından Ethereum Vakfı'na atfedilen Sky protokolüne yapılan büyük transfer, topluluk tarafından hızla yalanlandı. Yapılan incelemeler, işlemin erken dönem bir Ethereum yatırımcısına ait olduğunu ve bu kişinin düşen fiyatlar karşısında likidasyon riskini azaltmak için stratejik bir hamle yaptığını ortaya koydu.

Ethereum Vakfının DeFi Protokollerine Dağıttığı 45 Bin ETH Topluluktaki Güveni Artırdı

Ethereum topluluğu, son günlerde Ethereum Vakfı'nın borç verme protokolü Sky'a 56 milyon dolar değerinde Ether transfer ettiği iddialarını yalanladı. Geliştiricilerden biri, 10 Mart'ta gerçekleşen ve 30.098 Ether içeren bu yüklü miktardaki transferin Ethereum Vakfı tarafından yapılmadığını açıkladı.

Olaylar, kripto istihbarat platformu Arkham'ın söz konusu işlemi gerçekleştiren adresi "Ethereum Foundation?" olarak etiketlemesiyle başladı. Bu etiketleme üzerine topluluk hızla harekete geçti. Ethereum Improvement Proposal'ın ortak yazarlarından Eric Conner ve The Daily Gwei'nin sunucusu Anthony Sassano, iddiaları kesin bir dille yalanlayanlar arasında yer aldı.

Daha sonra yapılan incelemeler, bu transferin arkasında erken dönem bir Ethereum yatırımcısının olduğunu ortaya koydu. Söz konusu cüzdan sahibi, daha önce Ethereum Vakfı tarafından ETH satışlarından elde edilen 4 milyon Dai almış ve ilk ETH fonlaması jonny.eth adına gerçekleştirilmişti.

Yatırımcı, Ethereum fiyatlarının düşüş yaşadığı bir dönemde, 10 Mart tarihinde 56 milyon dolarlık yatırımı Sky protokolüne yaparak önemli bir stratejik hamle gerçekleştirdi. Bu akıllıca adım sayesinde likidasyon fiyatını düşürerek büyük bir mali kayıptan kurtulmayı başardı.

Bu tartışmalar, Ethereum Vakfı'nın geçmişteki finansal stratejilerini de yeniden gündeme getirdi. Vakıf, daha önce personel maaşları ve operasyonel giderleri karşılamak için ETH'yi stablecoine çevirdiğinde topluluktan eleştiri almıştı. Ancak topluluk önerisi doğrultusunda Vakıf, Ocak ayında farklı bir yol izleyerek DeFi protokolleri Aave, Spark ve Compound'a toplam 120 milyon dolar değerinde, yaklaşık 45.000 ETH dağıttı.

Bu gelişme, topluluk üyeleri tarafından olumlu karşılandı. Aave'nin CEO'su Stani Kulechov da bu duruma ilişkin değerlendirmesinde DeFi'nin kazanacağını vurguladı.

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Son Dakika Kripto Para Ethereum Vakfı'nın 56 milyon dolarlık gizemli transferi kripto dünyasını sarstı - Son Dakika

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