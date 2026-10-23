Ethereum\'da büyük güncellemenin testi ertelendi

Ethereum Foundation, Hoodi üzerinde 26 Ekim için planlanan geçişin takvimden çıkarıldığını duyurdu. Geliştiriciler, EIP-8037 adlı teknik önerinin ana ağda kullanılan akıllı sözleşmelerle nasıl etkileşeceğini daha ayrıntılı inceleyecek. Erteleme, aynı tarihte test ağının gas limitini 200 milyona çıkaracak planı da kapsıyor.

ETHEREUM UYGULAMALARINDA UYUM RİSKİ İNCELENİYOR

İncelemenin merkezinde, işlemlerin hesaplama ve veri kaydı maliyetini ölçen gas sistemindeki değişiklikler bulunuyor. Güvenlik şirketi ChainSecurity, EIP-8037 ve EIP-8038 önerilerinin bazı akıllı sözleşmelerin hata durumunda verdiği tepkiyi değiştirebileceğine dikkat çekiyor.

Bazı uygulamalar, başarısız bir işlemin ardından kalan gas miktarına bakarak işlemi durduruyor veya yeniden denenmesine izin veriyor. Yeni hesaplama kuralları, uygulamanın kodu değişmese bile bu kontrollerin dayandığı varsayımları bozabilir. Daha önce geri alınan bir işlem, yeni koşullarda kalıcı bir başarısızlık kaydı oluşturabilir.

ChainSecurity, bütün gas kontrollerinin etkisiz hale gelmediğini vurguluyor. Geliştiricilerin özellikle başarısız işlemlerden sonra çalışmaya devam eden sözleşmeleri yeniden test etmesini öneriyor. Yalnızca sayısal bir eşiği değiştirmek, kontrolün güvenli olduğunu göstermeye yetmiyor.

ETH SAHİPLERİNİN İŞLEM YAPMASI GEREKMİYOR

Erteleme Hoodi test ağını ilgilendiriyor. Ethereum Foundation, duyurunun ana ağ için bir Glamsterdam tarihi belirlemediğini ve ETH sahiplerinin bu karar nedeniyle herhangi bir işlem yapmasına gerek olmadığını belirtiyor. Test ağındaki geçmiş işlemler de geri alınmıyor.

Hoodi düğümü veya doğrulayıcısı çalıştıranların ise kullandıkları yazılımları kontrol etmesi gerekiyor. Eski geçiş tarihini hâlâ içeren sürüm ve özel ağ ayarlarının güncellenmesi isteniyor. Kuruluş, önceki duyurudaki yazılım listesinin ertelemeyi içerdiğinin varsayılmamasını istiyor.

Yeni Hoodi takvimi daha sonra ayrıca açıklanacak. Uygulama geliştiricilerinden test planlarını 26 Ekim'de gerçekleşecek bir geçişe göre hazırlamamaları isteniyor.