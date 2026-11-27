Ethereum (ETH), 28 Ekim kapanışından bu yana yaklaşık yüzde 27 değer kaybetti. Aynı dönemde Bitcoin'in (BTC) kaybı yaklaşık yüzde 24'te kaldı. ABD'deki spot Ethereum ETF'lerinden çıkış ise sekiz işlem gününe uzadı.

Fonlardan 25 Kasım'a kadar süren sekiz seansta toplam 523,3 milyon dolar çıktı. Çarşamba günkü 68,5 milyon dolarlık çıkışın tamamı BlackRock'ın ETHA fonundan geldi, diğer 10 fonda net hareket olmadı.

Satış baskısı ABD'de tüketici fiyatlarının artmayı sürdürdüğü bir dönemde yoğunlaştı. Tüketici fiyatları ekimde aylık yüzde 0,4 artarak faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği endişesini canlı tuttu. ETH bu süreçte 21 Kasım'da 1540 dolara kadar geriledi.

BORÇ İÇİN 27 BİN 300 ETH SATILDI

ABD'de borsada işlem gören BTCS, kripto borç verme platformu Aave'deki borcunu azaltmak için yaklaşık 27 bin 300 ETH sattığını açıkladı. Şirket satıştan elde ettiği 43,8 milyon doların tamamını kredi geri ödemesine ayırdı.

Satışın ardından şirketin Aave'deki borcu yaklaşık 10,5 milyon dolara indi. Borcun teminata oranı yaklaşık yüzde 32 seviyesinde bulunuyor. BTCS fiyat dalgalanması nedeniyle likidite havuzlarındaki pozisyonlarından da geçici olarak çıktı.

BTCS örneği, teminatın değer kaybının borçlu şirketleri doğrudan satışa zorlayabildiğini gösterdi. Borç aynı kalsa da ETH fiyatı düştükçe kredinin güvenlik payı daralıyor.

ANALİSTİN GÖZÜ 1680 DOLARDA

Günlük grafikte ETH, izlenen dört hareketli ortalamanın da altında işlem görüyor. En yakın direnç olan 20 günlük ortalama 1857 dolar seviyesinde bulunuyor. Kasımdaki toparlanma da bu seviyenin hemen altında, 1845 dolarda durmuştu.

Haftalık grafikte 1875 doların üzerindeki bir kapanış, ETH'yi yeniden önceki işlem aralığına taşıyabilir. Haftalık para akışı göstergesi ise yalnızca hafif pozitif seyrediyor.

Analist Alex Marzell, ETH'nin 1608 dolara indikten sonra saatler içinde 1650 doları geri aldığını belirtti. Marzell "1680 dolar korundukça 1730 doların kırılacağını, ardından sıranın 1780 dolara geleceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Tahmini tasfiye haritasına göre 1665 ve 1600 dolar civarında yoğun uzun pozisyon tasfiyeleri birikmiş durumda. Yukarıda ise 1720 ve 1740 dolar çevresindeki açığa satış tasfiyeleri olası bir yükselişi hızlandırabilir.

Analist Michaël van de Poppe, ETH'nin Bitcoin karşısında yatay seyrettiğini ve 21 günlük ortalamayı aşmasının güçlü bir dönemin habercisi olacağını yazdı. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 2,1 değer kazanan Ethereum 1730 dolardan işlem görüyor.