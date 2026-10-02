Ethereum'dan yapay zeka ödemelerine gizlilik adımı - Son Dakika
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Ethereum'dan yapay zeka ödemelerine gizlilik adımı

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Ethereum\'dan yapay zeka ödemelerine gizlilik adımı
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Ethereum Foundation, yapay zeka hizmetlerine yapılan ödemelerle kullanıcı kimliği arasındaki bağı ayırmayı amaçlayan zkAPI sistemini kullanıma sundu. Ethereum ana ağında çalışan uygulama, ödeme gizliliğine odaklanırken tüm kullanıcı verilerini gizlemiyor.

Open Anonymity Project ile geliştirilen zkAPI, yapay zeka hizmetlerini önceden yatırılan bakiyeyle kullanmaya olanak tanıyor. Ethereum Foundation'ın 1 Ekim'deki açıklamasına göre sistem, kullanıcının hizmet bedelini karşılayabildiğini kanıtlarken bu bakiyenin hangi yatırma işleminden geldiğini açıklamıyor.

Proje, yapay zeka hizmetlerinde hesap, ödeme ve kullanım bilgilerinin bir arada tutulmasına alternatif sunuyor. Amaç, hizmet sağlayıcısının bir isteğin ücretinin ödendiğini doğrulaması için kullanıcının ödeme kimliğini de öğrenmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmak olarak belirtiliyor.

ÖDEME BİLGİLERİ SOHBETTEN AYRILIYOR

Kullanıcı önce Ethereum üzerindeki bir akıllı sözleşmeye bakiye yatırıyor. Ardından cihazında oluşturulan sıfır bilgi ispatı, yeterli bakiyenin bulunduğunu ve aynı paranın daha önce harcanmadığını gösteriyor. Bu yöntem, ödemenin geçerliliğini dayandığı işlem bilgilerini açığa çıkarmadan doğrulamaya yarıyor.

Doğrudan bağlantı seçeneğinde zkAPI, ödeme kanıtını kontrol ederek belirli bir harcama sınırı bulunan geçici erişim anahtarı veriyor. Kullanıcının soruları bu aşamadan sonra cihazından doğrudan yapay zeka sağlayıcısına gidiyor. Böylece ödeme kontrolünü yapan sunucu sohbetin içeriğini görmüyor.

Geçici anahtarın süresi dolduğunda hizmet sağlayıcısının bildirdiği kullanım tutarı bakiyeden düşülüyor. Kullanıcıdan başlangıçta ayrılan harcama sınırının tamamı yerine gerçekleşen kullanımın bedeli alınıyor. Yapay zeka sağlayıcısı ise sohbet içeriğine erişse de ödeme katmanı üzerinden ödeme yapanın kimliğini öğrenmiyor.

IP ADRESİ VE SOHBET İÇERİĞİ GİZLENMİYOR

Ödeme bilgilerinin ayrılması, internetteki bütün izlerin silindiği anlamına gelmiyor. Ethereum Foundation, sistemin IP adresini, bağlantı zamanlarını veya isteklerin içeriğini gizlemediğini belirtiyor. Kullanıcının sohbet sırasında paylaştığı kişisel bilgiler de kimliğinin anlaşılmasına yol açabiliyor.

İsteklerin bir aracı sunucu üzerinden iletildiği farklı kullanım seçeneğinde bu sunucu trafiği görebiliyor. Gizliliğin kapsamı, uygulamanın hizmet sağlayıcısına nasıl bağlandığına göre değişiyor.

İlk kullanım alanları yapay zeka sohbetleri ve otomatik görev yürüten yazılımlar olarak öne çıkıyor. Ethereum Foundation, aynı ödeme yapısının görüntü üretimi ve VPN gibi kullanıma göre ücretlendirilen başka hizmetlere de uygulanabileceğini ifade ediyor.

Kripto ParaYapay ZekaEthereumSon Dakika

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