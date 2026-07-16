FATF: "Kripto suçlarının stablecoinlerle işleniyor"

Küresel kara para aklamayla mücadele otoritesinin perşembe günü yayımladığı son rapora göre suç ağları, dondurma ve varlık el koymalarına direnecek biçimde tasarlanmış kendilerine özel stablecoinler geliştirmeye de başladı. FATF, yasa dışı aktörler düzenleme boşluklarından yararlanırken ülkeleri kripto kara para aklama standartlarını uygulamayı hızlandırmaya çağırdı.

Bulgular, FATF'nin ülkelerin kripto paralara yönelik kara para aklama standartlarını nasıl uyguladığına ilişkin yıllık değerlendirmesinden geliyor. Ankete katılan ülkelerin yüzde 83'ü Seyahat Kuralı'nı yasalaştırmış olsa da bu oran bir yıl önce yüzde 73'tü. FATF'ye göre birçok ülke bu yasal çerçeveleri henüz etkili denetim ve uygulamaya dönüştürebilmiş değil.

SEYAHAT KURALINI YASALAŞTIRAN ÜLKE ORANI YÜZDE 83

FATF'nin Seyahat Kuralı, finansal kuruluşların ve sanal varlık hizmet sağlayıcılarının, belirli bir eşiğin üzerindeki sınır ötesi ödemeler ve kripto işlemlerinde gönderici ile alıcı bilgilerini paylaşmasını zorunlu kılıyor. Kural, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele için 1.000 dolar ya da 1.000 euroluk bir taban belirliyor.

Ankete katılan ülkelerin çoğu bu kuralı yasalaştırmış olsa da FATF, yasal çerçevenin uygulamaya geçirilmesinde ciddi bir açık bulunduğunu vurguladı. Kuruluşa göre bu kuralların kâğıt üzerinde kalmayıp fiilen denetime dönüşmesi gerekiyor.

FATF DEFİ RİSKLERİNİ DÜZENLEYİCİ KÖR NOKTA SAYDI

Rapor ayrıca ülkelerin denizaşırı kripto hizmet sağlayıcılarıyla mücadelede zorlanmayı sürdürdüğü uyarısında bulundu. FATF, merkeziyetsiz finansın (DeFi) taşıdığı risklerin değerlendirilmesinin de güçleştiğini, bu alanın büyüyen bir düzenleyici kör noktaya dönüşebileceğini belirtti.

Kuruluşa göre suçluların stablecoinleri ve kendilerine özel tokenleri kullanması, denetimin ülkeden ülkeye değişen hızıyla birleşince yasa dışı finansa alan açıyor. FATF, bu tabloyu kapatmak için ülkeleri standartları eşgüdümlü ve hızlı biçimde hayata geçirmeye çağırdı.