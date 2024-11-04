Fed faiz kararı yaklaşırken Bitcoin yatırımcıları temkinli davranıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Fed faiz kararı yaklaşırken Bitcoin yatırımcıları temkinli davranıyor

Fed faiz kararı yaklaşırken Bitcoin yatırımcıları temkinli davranıyor

Kripto para piyasalarında yaşanan sert düşüş sonucu Bitcoin (BTC) fiyatı 71.000 dolardan 68.500 dolara geriledi. Merkezi borsalarda 230 milyon dolarlık pozisyon kapanırken, yatırımcılar ABD başkanlık seçimi ve Fed toplantısı öncesi temkinli duruşunu sürdürüyor.

04.11.2024 17:59
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Coinglass verilerine göre merkezi kripto para borsalarında son 24 saatte gerçekleşen toplu tasfiyeler 230 milyon doları aştı. Bu tutarın 150 milyon dolarlık kısmını uzun pozisyonlar oluştururken, Bitcoin 51 milyon dolarla en çok tasfiye yaşanan kripto para birimi olarak kayıtlara geçti.

ABD Seçimi Yaklaşırken Bitcoin 68 Bin Dolarda Dengelendi

Piyasa analistleri, hafta sonu yaşanan düşüşün ardından Bitcoin'in 68.500 dolar seviyesinde dengelendiğini belirtiyor. QCP Capital raporuna göre sürekli vadeli işlem pozisyonlarındaki 4 milyar dolarlık daralma, yatırımcıların temkinli duruşunu gösteriyor.

ABD başkanlık seçimi yaklaşırken Polymarket'te Trump'ın kazanma olasılığı yüzde 55 olarak gözüküyor. QCP Capital analistleri, Trump'ın zaferi durumunda Bitcoin fiyatının yükselebileceğini, Harris'in kazanması halinde ise düşüş yaşanabileceğini tahmin ediyor.

Kripto opsiyon piyasasında Kasım ayı sonunda vadesi dolacak 75.000 dolarlık alım opsiyonlarına olan talep güçleniyor. Seçim günü opsiyonlarında ima edilen volatilite yükselirken, Fed'in Perşembe günkü toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisi yüzde 98,1 seviyesinde bulunuyor.

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Son Dakika Kripto Para Fed faiz kararı yaklaşırken Bitcoin yatırımcıları temkinli davranıyor - Son Dakika

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