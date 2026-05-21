Fed kripto firmalarına sınırlı ödeme hesabı önerdi

21.05.2026 17:06
ABD Merkez Bankası (Fed), fintech ve kripto bağlantılı bankalara yönelik sınırlı kapsamlı ödeme hesabı çerçevesini görüşe açtı. Kademe 3 başvurularının değerlendirmesi 31 Aralık 2026'ya kadar duracak.

Fed, fintech ve kripto bağlantılı bankalara ödeme altyapısına dar bir erişim sağlayacak sınırlı kapsamlı ödeme hesabı önerisini kamuoyu görüşüne açtı. Bu hesaplar, geleneksel bankalara sunulan güvencelerden yoksun olarak yapılandırılıyor.

Kurul, perşembe günü sınırlı kapsamlı ana hesap olarak tanımladığı çerçeveyi resmi kural koyma sürecine taşıdı. Görüş talebi ve önerilen kural koyma bildirimi banka dışı finansal kurumları hedefliyor.

Bölgesel rezerv bankalarına da kural koyma süreci tamamlanana kadar Kademe (Tier) 3 hesap erişim taleplerine ilişkin kararları geçici olarak ertelemeleri çağrısı yapıldı. Kurul, durmanın 31 Aralık 2026'ya kadar sona ermesini bekliyor.

Açıklamada, geçici durmanın Fed'e ödeme hesapları konusunda kamuoyu görüşü alma ve tutarlı uygulama sağlama imkânı tanıyacağı belirtildi.

TIER 3 BAŞVURULARI ARASINDA KRAKEN BANKACILIK BİRİMİ DE BULUNDU

Fed memorandumunda yer alan 28 Şubat 2026 tarihli bekleyen başvurular listesinde, kripto para borsası Kraken'in bankacılık birimi Kraken Financial de yer aldı. Kraken Financial, mart başında Kansas City Fed bölgesel bankasından sınırlı amaçlı ana hesap erişimi aldı. Onay özellikle Tier 3 sınıfı altında verildi.

Adım, ABD Başkanı Donald Trump'ın fintech ve dijital varlık entegrasyonunun genişletilmesini öneren kararnamesinin ardından geldi. Yine de doğrudan ana hesap erişimi kripto borsalarına kapalı kalmaya devam ediyor. Firmaların Federal Reserve Yasası kapsamında uygun mevduat kuruluşu niteliği taşıyan bir bağlı kuruluş üzerinden işlem yapması gerekiyor.

"Skinny" ödeme hesabı kavramı, Fed Guvernörü Christopher Waller tarafından geçen ekimde gündeme getirildi. Öneri, ana hesabın aksine yalnızca takas ve mutabakat işlemleriyle sınırlı bir çerçeve sunuyor. Hesaplar faiz kazanmayacak ve reeskont penceresi ile gün içi krediye erişim vermeyecek.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 17:47:59. #7.12#
