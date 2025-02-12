Finans devi Bitcoin güvenini yatırımlarıyla bir kez daha gösteriyor - Son Dakika
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Kripto Para

Finans devi Bitcoin güvenini yatırımlarıyla bir kez daha gösteriyor

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Goldman Sachs, kripto para piyasasındaki değişen dinamiklere ayak uydurarak Bitcoin ETF yatırımlarını büyük ölçüde artırdı. Şirket, son finansal çeyrekte varlıklarını yüzde 120 oranında artırarak 2,05 milyar dolar seviyesine ulaştı

12.02.2025 10:13
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Goldman Sachs, kripto para piyasasındaki değişen dinamiklere ayak uydurarak Bitcoin ETF yatırımlarını büyük ölçüde artırdı. Şirket, son finansal çeyrekte varlıklarını yüzde 120 oranında artırarak 2,05 milyar dolar seviyesine ulaştı

Goldman Sachs'ın Kripto Yatırımları Artıyor

Küresel finans devi Goldman Sachs, kripto para piyasalarındaki kurumsal yatırımlarını önemli ölçüde artırdı. SEC'e sunulan son 13F raporlarına göre şirket, Bitcoin ETF'lerindeki toplam varlıklarını 2,05 milyar dolara yükselterek dikkat çekici bir büyüme kaydetti.

Raporlar, Goldman Sachs'ın Bitcoin ETF'lerindeki pozisyonunun üçüncü çeyrekte 710 milyon dolardan 1,57 milyar dolara yükselerek yüzde 121,1'lik etkileyici bir artış gösterdiğini ortaya koydu. Şirketin en büyük yatırımı BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust fonunda gerçekleşti. Goldman Sachs, IBIT'teki varlıklarını önceki döneme göre yüzde 88 artırarak 24,07 milyon hisse karşılığında 1,27 milyar dolarlık bir pozisyon aldı.

Ethereum cephesinde de kayda değer gelişmeler yaşandı. Finans devi, Ethereum yatırımlarını çarpıcı bir şekilde artırarak 25,1 milyon dolardan 476,5 milyon dolara yükseltti. Bu artışın büyük kısmı, Fidelity'nin FETH ve BlackRock'ın ETHA fonları üzerinden gerçekleştirildi. Toplam Ethereum yatırımı 470,2 milyon dolar seviyesine ulaştı.

CoinGecko verilerine göre, dördüncü çeyrekte Bitcoin fiyatı yüzde 40,6 artarak 109.000 dolar seviyesine ulaşırken, Ethereum yüzde 26,2'lik bir değer artışı kaydetti. Bununla birlikte Ethereum, düşük kurumsal ilgi ve teknik zorluklar nedeniyle geçen ay değerinin yüzde 13,8'ini kaybederek son dört yılın en düşük seviyesini gördü.

Goldman Sachs'ın yatırım stratejisinde dikkat çeken bir diğer nokta ise ARK 21Shares'in ARKB'si ve Bitwise'ın BITB'si gibi daha küçük ölçekli Bitcoin ETF'lerindeki pozisyonlarını sonlandırması oldu. Bu hamle, şirketin ABD'nin önde gelen iki spot Bitcoin ETF'sine olan güvenini sürdürdüğünü gösteriyor.

Finans devi Bitcoin güvenini yatırımlarıyla bir kez daha gösteriyor

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Son Dakika Kripto Para Finans devi Bitcoin güvenini yatırımlarıyla bir kez daha gösteriyor - Son Dakika

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