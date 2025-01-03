Finans devinden Bitcoin ve kripto para hamlesi - Son Dakika
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Finans devinden Bitcoin ve kripto para hamlesi

Finans devinden Bitcoin ve kripto para hamlesi

Morgan Stanley, E-Trade platformu aracılığıyla kripto ticaretine adım atıyor. Donald Trump'ın yönetimindeki olumlu düzenlemelerle, firma kripto sektöründe büyük bir rekabete hazırlanıyor.

03.01.2025 10:08
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Morgan Stanley, online aracılık platformu E-Trade üzerinden kripto para ticareti sunma planlarını açıkladı. ABD'nin seçilen Başkanı Donald Trump'ın kripto dostu düzenlemeler yapma vaadiyle güçlenen bu girişim, sektördeki rekabeti kızıştıracak. Şirketin bu adımı, finansal teknolojiler ve yatırım stratejilerinde önemli bir dönüşümün sinyallerini veriyor.

Finans Devi Morgan Stanley, E-Trade ile Kripto Pazarına Giriyor

Morgan Stanley, çevrim içi yatırım platformu E-Trade üzerinden kripto para ticaretine başlamayı değerlendiriyor. Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre finans devinin bu kararında ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın kripto paralarla ilgili olumlu yaklaşımı etkili oldu. Trump, seçim sürecinde Amerika'yı "kripto merkezi" yapma sözü vermiş ve kripto dostu isimleri kilit pozisyonlara getireceğini açıklamıştı.

2020'de E-Trade'i bünyesine katan Morgan Stanley, platformun 5,2 milyon hesap ve 360 milyar dolarlık varlık yönetimi gücünü kripto para piyasasına taşımayı hedefliyor. Bu girişim, özellikle Coinbase gibi köklü kripto borsaları için güçlü bir rakip olarak dikkat çekiyor.

Finans sektöründe kripto para hizmetleri giderek yaygınlaşıyor. Robinhood, Fidelity ve Interactive Brokers'ın ardından Charles Schwab da bu yıl içinde kripto işlemlerine başlamayı planlıyor. Robinhood, 2024'ün üçüncü çeyreğinde kripto işlem hacmini yüzde 112 artırarak 14,4 milyar dolara, gelirlerini ise yüzde 165 yükselterek 61 milyon dolara çıkardı. Firma ayrıca, 200 milyon dolarlık yatırımla Bitstamp'i satın alarak kurumsal yatırımcılara yönelik hizmetlerini genişletti.

Morgan Stanley, kripto varlıklara yönelik atılımlarıyla sektörde öncü konumda bulunuyor. Ağustos ayında 15 bin finansal danışmanına, Bitcoin ETF'lerini müşterilerine önerme yetkisi veren kurum, 3,75 trilyon dolarlık varlık yönetimi ağıyla dikkat çekiyor. Danışmanlar, BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust ve Fidelity'nin Wise Origin Bitcoin Fund gibi "mavi çip" olarak nitelendirilen yatırım araçlarını müşterilerine sunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Morgan Stanley, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Finans devinden Bitcoin ve kripto para hamlesi - Son Dakika

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