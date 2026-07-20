Fransa Polymarket'e erişimi engelledi - Son Dakika
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Fransa Polymarket'e erişimi engelledi

Fransa Polymarket\'e erişimi engelledi
20.07.2026 10:34
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Fransa'nın kumar düzenleyicisi, internet servis sağlayıcılarına tahmin piyasası platformu Polymarket'e erişimi engelleme talimatı verdi. Düzenleyici, platformun yasa dışı bir kumar hizmeti sunduğunu ve bazı bahislerinin manipülasyona açık olduğunu belirtti.

Fransa Ulusal Kumar Otoritesi (ANJ) düzenleyici, kurum başkanının engelleme kararını verdiğini duyurdu. Otoriteye göre platform, yasa dışı bir kumar ve bahis hizmetini teşvik ediyor, kullanıcıları ciddi kayıplara açık hale getirebiliyor ve bazı bahisleri manipülasyona uğrayabiliyor. ANJ, Polymarket'in işlem kısıtlı bölgelerde bile canlı oranları gösteren ana sayfasının, yetkisiz bir kumar hizmetinin reklamı anlamına geldiğini belirtti. Fransa'da lisanssız bir bahis sitesini tanıtmak, 100 bin euroya (114 bin dolar) varan para cezasıyla cezalandırılan bir suç ve engelleme, platform Fransız kurallarına uyana kadar sürecek.

Tahmin piyasaları, kullanıcıların seçimlerden spor etkinliklerine, ekonomik verilerden jeopolitik gelişmelere kadar gelecekteki olayların sonuçlarına bağlı sözleşmeler alıp satmasına imkân tanıyor. Polymarket son iki yılda dünya genelinde milyarlarca dolarlık işlem hacmiyle hızla popülerleşirken, olay sözleşmelerinin yasa dışı kumar mı yoksa lisanssız finansal ürün mü olduğu konusunda düzenleyicilerin de dikkatini çekti. Sektör verilerine göre platformun yıllık geliri son dönemde 1 milyar doları aştı.

SİTE HAZİRANDA 205 BİN ZİYARETÇİ ÇEKTİ

Karar, Kasım 2024'ten bu yana yürürlükteki kısıtlamaları sertleştirdi. Polymarket o dönemde, düzenleyicinin resmi uyarısının ardından Fransız kullanıcıların işlem yapmasını durdurmuştu. Ancak bu adım Fransız kullanıcıları platformdan uzak tutmaya yetmedi. Düzenleyicinin aktardığı web trafiği verilerine göre site, haziranda Fransa'da 205 bin 57 farklı ziyaretçiden 578 bin 751 ziyaret aldı. Site, Fransız kullanıcılara yalnızca görüntüleme modunda açıktı.

Otorite ayrıca platformdaki bazı bahislerin hileli göründüğünü, hava durumuna dayalı bahislerin sensörlerin ele geçirilmiş olabileceğini ortaya koyduğunu belirtti. Bunun üzerine Paris Savcılığı'nın siber suç birimi 4 Mayıs'ta soruşturma başlattı. Fransa'nın platforma yönelik incelemesi 2024'e uzanıyor. O dönem "Fredi9999" olarak bilinen bir Fransız yatırımcı, Donald Trump'ın başkanlık seçimini kazanacağına oynayarak tahmini 79 milyon dolar kazanmıştı.

AVRUPA'DA ENGELLEME DALGASI BÜYÜYOR

Fransa, platforma karşı adım atan Avrupa ülkelerinin büyüyen listesine katıldı. Çek Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı 13 Temmuz'da internet sağlayıcılarına Polymarket'i engelleme talimatı verdi, Portekiz ocakta bir engelleme kararı çıkardı, Brezilya ise nisanda tahmin ve bahis platformlarına kapsamlı bir yasak getirdi. Polymarket'e erişim ayrıca Singapur, Polonya, Macaristan, Ukrayna ve Endonezya'da da engellendi. Platform, en son verilere göre 36 bölgede coğrafi engelle karşı karşıya bulunuyor.

Tahmin piyasaları ABD'de de düzenleyicilerin merceğinde. Kentucky, 17 Haziran'da aralarında Kalshi ve Polymarket'in de bulunduğu beş tahmin piyasası platformuna lisanssız spor bahis hizmeti yürüttükleri iddiasıyla dava açtı, en az 17 eyalet de bu adımı izledi. Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu ise federal düzeyde düzenlenen olay sözleşmeleri üzerindeki münhasır yetkisine müdahale ettikleri gerekçesiyle sekiz eyalete dava açtı.

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Son Dakika Kripto Para Fransa Polymarket'e erişimi engelledi - Son Dakika

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