İnsansı robot planı otomotiv devinde krize yol açtı: İşçiler kazan kaldırdı - Son Dakika
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İnsansı robot planı otomotiv devinde krize yol açtı: İşçiler kazan kaldırdı

İnsansı robot planı otomotiv devinde krize yol açtı: İşçiler kazan kaldırdı
20.07.2026 16:59
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Yıllardır bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz "insan ve robot rekabeti", Hyundai fabrikalarında somut bir gerçekliğe dönüştü. Şirketin üretim süreçlerine 25 bin insansı robotu entegre etme kararı dev bir grev dalgasını tetikledi. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin kilitlenmesiyle sokaklara dökülen on binlerce işçi, üretim bantlarını durdurdu. 3 gün sürecek grevde üretimde yaşanacak kayıpların daha da büyümesinden endişe ediliyor.

Güney Koreli otomotiv devi Hyundai Motor'da, fabrikalarda insansı robot kullanımını yaygınlaştırma planı ile ücret pazarlıkları aynı anda krize dönüştü. Şirket yönetimi ile sendika arasında aylardır devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmayınca işçiler grev eylemlerini genişletme kararı aldı. Üretimde yaşanacak kayıpların daha da artmasından endişe ediliyor.

3 GÜN İŞ BIRAKTILAR

Hyundai çalışanlarını temsil eden ve Kore Metal İşçileri Sendikası'na (KMWU) bağlı sendika, yılın ilk yarısı boyunca süren ücret görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine geçen hafta 13-15 Temmuz tarihleri arasında üç gün boyunca kısmi iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Sabah ve akşam vardiyalarında ikişer saat üretimi durduran işçiler nedeniyle yaklaşık 5 bin aracın üretilemediği, bunun da yaklaşık 200 milyar Güney Kore wonu tutarında üretim kaybına neden olduğu tahmin ediliyor.

İnsansı robot planı otomotiv devinde krize yol açtı: İşçiler kazan kaldırdı

GREV İKİNCİ AŞAMAYA GEÇTİ 

Taraflar arasındaki anlaşmazlığın sürmesi üzerine sendika, 20-22 Temmuz tarihleri arasında yeni bir grev dalgası başlattı. Bu kez iş bırakma süresi her vardiya için dört saate çıkarıldı. Grevin uzaması halinde üretim hatlarında daha ciddi aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.

ROBOT PLANI VE ÜCRET TEKLİFİ, ANLAŞMAZLIĞI DERİNLEŞTİRDİ

Krizin temelinde yalnızca maaş pazarlıkları değil, Hyundai'nin fabrikalarda 25 binden fazla insansı robotu kademeli olarak devreye alma planı da bulunuyor. Sendika, otomasyon yatırımlarının çalışanların iş güvencesini riske atabileceğini savunuyor.

Müzakerelerde Hyundai yönetimi, üretim çalışanlarına aylık temel ücrette 89 bin won (yaklaşık 67 dolar) artış, aylık maaşın yüzde 350'sine kadar performans primi, 10 milyon won tutarında ek ikramiye ve çalışan başına 15 adet şirket hissesi teklif etti.

SENDİKA TALEPLERİ GERİ ÇEKMEDİ 

Sendika ise bu teklifi yetersiz bularak reddetti. İşçiler, aylık temel ücrette 149 bin 600 won (yaklaşık 100 dolar) artış, maaşın yüzde 800'ü oranında ikramiye, insansı robotların üretim hatlarında kullanılmasına karşı istihdam güvencesi sağlanması ve emeklilik yaşının 60'tan 65'e yükseltilmesini talep ediyor.

Henüz taraflar arasında uzlaşma sağlanamazken, görüşmelerin sonuçsuz kalması halinde Hyundai'nin üretim faaliyetlerinde daha büyük kayıpların yaşanabileceği değerlendiriliyor.

ROBOT PLANI 

Hyundai'nin bünyesinde yer alan Boston Dynamics imzalı yeni nesil insansı robot Atlas'ın, Hyundai ve Kia fabrikalarında 25 binden fazla birimle üretim süreçlerine dahil edilmesi planlanıyor.

Kore Metal İşçileri Sendikası'na (KMWU) bağlı yaklaşık 40 bin işçi, bu otomasyon hamlesinin kitlesel iş kayıplarına ve çalışma saatlerinin kademeli olarak azaltılmasına yol açacağından endişe ediyor.

Güney Kore, Hyundai, Bilim, Son Dakika

Son Dakika Robot İnsansı robot planı otomotiv devinde krize yol açtı: İşçiler kazan kaldırdı - Son Dakika

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