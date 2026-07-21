4 aydır tutuklu bulunan Mustafa Bozbey'in son hali gündem oldu - Son Dakika
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4 aydır tutuklu bulunan Mustafa Bozbey'in son hali gündem oldu

4 aydır tutuklu bulunan Mustafa Bozbey\'in son hali gündem oldu
21.07.2026 13:06
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Yaklaşık 4 aydır tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yargılandığı davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada kameralara yansıyan uzayan beyaz sakalı ve değişen görünümü dikkat çekerken, Bozbey hakkındaki suçlamaları reddetti. Davada hakkında 402 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Bursa'da yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. 

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Bozbey'in cezaevinden getirildiği sırada çekilen görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İlk fotoğrafındaki tıraşlı haliyle karşılaştırılan Bozbey'in uzayan beyaz sakalı ve değişen görünümü dikkat çekti.

4 aydır tutuklu bulunan Mustafa Bozbey'in son hali gündem oldu

63 SANIK YARGILANIYOR

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında Bozbey'in de aralarında bulunduğu 63 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "rüşvet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "imar kirliliğine neden olma" gibi çeşitli suçlamalarla dava açıldı. Davada 37 sanık tutuklu yargılanıyor.

4 aydır tutuklu bulunan Mustafa Bozbey'in son hali gündem oldu

402 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Kabul edilen iddianamede Mustafa Bozbey hakkında çeşitli suçlardan toplam 402 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Bozbey ise hakkındaki suçlamaları reddediyor.

4 aydır tutuklu bulunan Mustafa Bozbey'in son hali gündem oldu

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Son Dakika Mustafa Bozbey 4 aydır tutuklu bulunan Mustafa Bozbey'in son hali gündem oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Davut Cirak Davut Cirak:
    Şeytan sakalında bırakmış 2 3 Yanıtla
  • ibrahim çetin ibrahim çetin:
    tam bir kolpa 2 1 Yanıtla
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