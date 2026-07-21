Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı! İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali - Son Dakika
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Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı! İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali

Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı! İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar\'ın son hali
21.07.2026 12:31
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Cinsiyet geçiş operasyonunun ardından ekranlardan uzaklaşarak kendi köşesine çekilen ünlü oyuncu Rüzgar Erkoçlar, son paylaşımıyla yeniden gündem oldu. Teknede çekildiği bir fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunan Erkoçlar'ın fit görüntüsü ve keyifli halleri dikkat çekerken, paylaşımın altına "Müthiş değişim" yorumları yağdı.

Bir dönem ekranların aranan yüzlerinden biri olan ve geçirdiği cinsiyet değiştirme operasyonunun ardından Nil Erkoçlar adını Rüzgar Erkoçlar olarak değiştiren ünlü oyuncu, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor. Oyunculuğa ara verip kendi köşesine çekilen Erkoçlar, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti.

Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı! İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali

GÖZLERDEN UZAK BİR YAŞAM 

Geçirdiği ameliyatın ardından magazin dünyasındaki hareketli yaşantısından uzaklaşan ve sessiz bir hayat tercih eden Rüzgar Erkoçlar, sosyal medyadaki aktifliğini ise sürdürüyor. Hayatından kareleri sık sık takipçileriyle paylaşan ünlü isim, fit görüntüsü ve kendine has tarzıyla beğeni toplamaya devam ediyor.

Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı! İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali

TEKNEDEN PAYLAŞTI, YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Son olarak deniz sezonunu açan ve bir teknede çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Rüzgar Erkoçlar, kısa sürede magazin gündeminin üst sıralarına tırmandı. 

Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı! İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali

Keyifli halleriyle dikkat çeken Erkoçlar’ın paylaşımı, takipçilerinden büyük ilgi gördü. Fotoğrafın altına çok sayıda beğeni gelirken, sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncunun yıllar içindeki görünümüne vurgu yaparak "Müthiş değişim", "Çok iyi görünüyorsun" ve "Kendine çok iyi bakmışsın" şeklinde yorumlarda bulundu. 

Onur Rüzgar Erkoçlar, Sosyal Medya, Son Hali, Magazin, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı! İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • aykut koçak aykut koçak:
    nasıl bu kadar gerçekçi erkeğe dönüşebildi hayret valla 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı! İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali - Son Dakika
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