Fransa'dan Avrupalı bankalara euro stablecoin çağrısı

18.04.2026 15:35
Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure, Avrupalı bankaları euro'ya endeksli stablecoin ve tokenize mevduat geliştirmeyi hızlandırmaya çağırdı. Bakan, bölgenin dijital ödeme altyapısının dolara endeksli sistemlere fazlasıyla bağımlı kaldığını vurguladı.

Lescure, Paris'te düzenlenen kripto konferansında yayımlanan önceden kaydedilmiş açıklamasında euro stablecoinlerinin dolar alternatiflerine kıyasla son derece sınırlı kaldığını belirtti. "Bu durum tatmin edici değil." diyen Bakan, tokenize mevduat alanındaki girişimler için de güçlü bir destek mesajı verdi.

Lescure'ün desteklediği somut adım, ING, UniCredit ve BNP Paribas'ın 2026'nın ikinci yarısında euro'ya endeksli bir stablecoin çıkarmak amacıyla kurduğu ortak şirketten geliyor. Bakan Lescure "İhtiyacımız olan ve istediğimiz şey bu." dedi.

DOLAR STABLECOİNİ 300 MİLYAR DOLARI AŞTI, EURO 1 MİLYARIN GERİSİNDE

Dolara endeksli stablecoin piyasası toplam 300 milyar doları geçti. Tether'ın USDT'si yaklaşık 186 milyar dolar piyasa değeriyle liderliği sürdürürken Circle'ın USDC'si yaklaşık 78,8 milyar dolarla ikinci sırada geliyor.

Euro stablecoin pazarı ise bu rakamların çok gerisinde kalıyor. Piyasa verilerine göre toplam euro stablecoin piyasa değeri 912 milyon dolar civarında seyrediyor. Circle'ın EURC'si 426,9 milyon dolarla segmentin başında yer alıyor. STASIS'in EURS'u 150,3 milyon dolarla ikinci sıraya gelirken Societe Generale'nin 2023'te piyasaya sürdüğü CoinVertible (EURCV) 126,7 milyon dolarla üçüncü konuma yerleşiyor.

Avrupa bankalarının stablecoin talebine ilişkin veriler çelişkili bir tablo çiziyor. RBC Capital Markets araştırması, ankete katılan Avrupalı bankaların üçte ikisinin bu alanda sınırlı talep gördüğünü ortaya koyuyor. Kullanım tarafında farklı bir görünüm öne çıkıyor. BVNK'nın 15 ülkede 4.658 yetişkinle yürüttüğü araştırmada katılımcıların yüzde 54'ü son 12 ayda stablecoin tuttuğunu, yüzde 56'sı ise daha fazla edinmeyi planladığını bildirdi.

