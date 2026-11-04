Fransız bankadan milyon dolarlık kripto kaybı - Son Dakika
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Fransız bankadan milyon dolarlık kripto kaybı

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Fransız bankadan milyon dolarlık kripto kaybı
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Avrupa'da birkaç gündür izlenen 133 milyon dolarlık şüpheli kripto hırsızlığının mağdurunun Fransız banka Crédit Mutuel Arkéa olduğu öne sürüldü. İddiayı zincir üstü araştırmacı ZachXBT ortaya attı. Banka henüz bir açıklama yapmadı.

ZachXBT, olayı ilk olarak 2 Kasım'da duyurmuştu. Araştırmacı o gün, Avrupa Birliği bağlantılı ve adı açıklanmayan bir kuruluşun birden fazla kripto borsasındaki hesaplarından 106 milyon doları aşan varlık çekildiğini bildirmişti. Bir gün sonra 27 milyon dolarlık yeni çekimler tespit ederek tahmini kaybı 133 milyon doların üzerine çıkardı. Bu çekimlerin bir bölümü, araştırmacının ilk uyarısından sonra gerçekleşti.

Araştırmacı, dün gece kuruluşun Crédit Mutuel Arkéa olduğunu açıkladı. ZachXBT, bankanın yaklaşık 235 milyar dolarlık varlığa sahip olduğunu ve saldırının birkaç gün sürdüğünü belirtti. Tezgâh üstü (OTC) işlemler de hesaba katıldığında kaybın daha büyük olabileceğini düşünüyor.

5,6 MİLYON MÜŞTERİLİ BANKA YANIT VERMEDİ

Crédit Mutuel Arkéa, iddiaları doğrulayan ya da yalanlayan bir açıklama yapmadı. Bilgiler şimdilik ZachXBT'nin kendi analizine dayanıyor ve banka ya da yetkililer tarafından bağımsız olarak doğrulanmış değil. Saldırganların fonlara nasıl eriştiği de bilinmiyor.

Kooperatif banka grubu, Crédit Mutuel de Bretagne ile Crédit Mutuel du Sud-Ouest federasyonlarını bir araya getiriyor. Yaklaşık 40 iştiraki arasında dijital banka Fortuneo da yer alan grubun 5,6 milyonu aşkın müşterisi ve 211,5 milyar euroluk varlığı bulunuyor.

30 MİLYON DOLAR AKLANMIŞ OLABİLİR

ZachXBT, olayın zamanında bildirilmediğini savunarak kuruluşu eleştirdi. Araştırmacıya göre düzgün bir bildirim yapılmadığı için, Avrupa Birliği kolluk kuvvetlerince dondurulabilecek 30 milyon doları aşan fon aklandı.

Blockchain analiz şirketi Bitquery, şüpheli hırsızlıkla bağlantılı 108,8 milyon dolarlık USDC'nin üç kripto borsasındaki hesaplardan yaklaşık 21 saat içinde çekildiğini tespit etti. Şirkete göre 62,98 milyon dolarlık stablecoin yaklaşık dört saatte 27 bin 553 Ethereum'a çevrildi. Borsalardan ikisi, hırsızlıkla ilişkili hesapları kısıtladığını ya da fonları dondurduğunu açıkladı.

ZachXBT'nin takibine göre fonlar Ethereum'a dönüştürüldükten sonra hızlı takas hizmetleri üzerinden Monero'ya çevrildi ve farklı ağlara taşındı. Araştırmacı, saldırganın Kuzey Kore bağlantılı Lazarus grubuyla ilişkili olmadığı konusunda yüksek güven duyduğunu söyledi.

Kripto ParaFransızBankaSon Dakika

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