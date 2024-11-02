FTX'in çöküşünün ardından ortaya çıkan siyasi bağış skandalı derinleşiyor. Future Forward PAC, Senate Majority PAC ve Emily's List/Women Vote gibi Demokrat yanlısı grupların aldığı milyonlarca dolarlık bağışın akıbeti, federal mahkemenin gündeminde. Eski FTX mühendislik direktörü Singh'in mahkemedeki itirafları, bağışların Bankman-Fried'in talimatıyla yapıldığını ortaya koydu.
Federal mahkemenin son kararı ile ABD hükümeti, siyasi bağışların iadesini görüşmek için 15 Ocak'a kadar süre kazandı. OpenSecrets verilerine göre Future Forward PAC 6 milyon dolar ile en yüksek bağışı alan grup oldu.
Singh'in mahkemedeki ifadeleri skandalın boyutunu gözler önüne serdi. Eski mühendislik direktörü, Bankman-Fried'in talebiyle bağışlar için boş çekler imzaladığını kabul etti.
Demokrat yanlısı gruplar arasında Senate Majority PAC 3 milyon dolar, Women Vote ise 2,25 milyon dolar aldı. Rapora göre bağış alan kuruluşların çoğunluğu bu fonları başka yerlere aktarmayı planlıyor.
Singh, Bankman-Fried'e karşı verdiği ifadenin ardından hapis cezasından kaçınmayı başardı. Mahkeme, eski yöneticiye gözaltında geçirdiği süre ve üç yıl denetimli serbestlik cezası verdi.
Son Dakika › Kripto Para › FTX bağış skandalı: Federal mahkeme 13 milyon doları geri istiyor - Son Dakika
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