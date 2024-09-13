FTX kurucusundan şok hamle: Temyize gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

FTX kurucusundan şok hamle: Temyize gitti

FTX kurucusundan şok hamle: Temyize gitti

FTX kurucusu Sam Bankman-Fried (SBF), 8 milyar dolarlık dolandırıcılık davasında aldığı 25 yıl hapis cezasını temyize götürdü. Sam Bankman-Fried'in hukuk ekibi, yargılama sürecinde adil olmayan kararlar alındığını iddia ediyor.

13.09.2024 22:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FTX'in çöküşü sonrasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. FTX kurucusu Sam Bankman-Fried beklenmedik bir hamleyle gündeme geldi. 8 milyar dolarlık dolandırıcılık suçlamasıyla mahkûm edilen SBF, hakkında verilen kararı temyiz ediyor. Mahkeme salonundan cezaevine uzanan bu süreçte, adaletin terazisi bir kez daha sınanacak.

Sam Bankman-Fried Hukuk Mücadelesini Sürdürüyor

Kripto para dünyasını sarsan FTX borsasının çöküşü sonrası hapis cezasına çarptırılan Sam Bankman-Fried, kararı temyize götürdü. Geçtiğimiz sonbaharda New York'ta görülen davada 8 milyar dolarlık dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya kalan SBF, 25 yıllık hapis cezasını bozmak için harekete geçti.

32 yaşındaki iş insanının avukatı Alexandra A.E. Shapiro, Manhattan Federal Bölge Mahkemesi'ne 102 sayfalık bir dosya sundu. Dosyada, Yargıç Lewis A. Kaplan'ın aldığı kararların SBF'nin savunma hakkını engellediği öne sürüldü. Shapiro, "Müvekkilim suçluluğunu hiçbir zaman kabul etmedi. Ancak mahkeme salonunda sanki suçluluğu baştan kabullenilmiş gibi bir ortamda yargılandı." dedi.

SBF, FTX'in 2022 yılının Kasım ayında çökmesinden bu yana masum olduğunu iddia ediyor. Şu anda Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutulan genç girişimci, cezasını çekmeye devam ediyor.

New York Güney Bölgesi Federal Savcılığı sözcüsü Damian Williams, temyiz başvurusu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para FTX kurucusundan şok hamle: Temyize gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 03:30:39. #1.12#
SON DAKİKA: FTX kurucusundan şok hamle: Temyize gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement