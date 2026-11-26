Mike Novogratz'ın kurduğu Galaxy'nin araştırma birimi, lider kripto para Bitcoin (BTC) için ayı piyasasının haziranda sona erdiği görüşünü geri çekti. Şirket salı günü müşterilerine gönderdiği raporda "Düşüş döneminin haziranda bittiği görüşümüzü geri çekiyoruz." ifadelerini kullandı.

Galaxy'ye göre 30 Haziran'daki yaklaşık 58 bin 500 dolarlık kapanış dibinin altında bir günlük kapanış, çok daha düşük bir dibin habercisi olacak. Şirket bu durumda fiyatın 48 bin 500 dolara, geçmiş örneklerin ortancasına göre ise 28 bin 200 dolara inebileceğini hesaplıyor.

50 HAFTALIK ORTALAMA SİNYALİ BOZULDU

Galaxy'nin araştırma başkanı Alex Thorn, 26 Ekim'deki raporunda Bitcoin'in haziranda dip yaptığını savunmuştu. Bu görüşün dayanaklarından biri, fiyatın 44 hafta sonra eylülde yeniden 50 haftalık ortalamanın üzerine çıkmasıydı.

Bu toparlanma yalnızca yedi hafta sürdü. Bitcoin 8 Kasım'da sona eren haftayı 50 haftalık ortalamanın altında kapattı. Ertesi hafta ise şirketin tarihsel taban olarak gördüğü 200 haftalık ortalamanın da altına indi.

Galaxy ekim raporunda, ortalamanın altına inen fiyatın bir ay içinde bu seviyeyi geri alamamasını görüşünü bozacak koşul olarak belirlemişti. Süre dolmadan geri alım için Bitcoin'in 22 Kasım kapanışından yaklaşık yüzde 22 yükselmesi gerekiyor. Şirket bu toparlanmayı beklemeyeceğini açıkladı.

13 DİP SİNYALİNDEN YALNIZCA 2'Sİ GÖRÜLDÜ

Galaxy'ye göre veriler iki farklı yöne işaret ediyor. Ekim 2025'teki rekorun üzerinden 412 gün geçen mevcut düşüş dönemi, süre olarak önceki tüm örneklerden daha uzun.

Derinlik açısından ise düşüş henüz tamamlanmış görünmüyor. Bitcoin zirvesinden yüzde 53 değer kaybetti. Önceki düşüş dönemlerinde bu kayıp yüzde 77 ile yüzde 93 arasında olmuştu.

Fiyat ayrıca coinlerin son el değiştirdiği ortalama fiyatı gösteren yaklaşık 53 bin 200 dolarlık gerçekleşmiş fiyatın altında hiç kapanış yapmadı. Önceki her düşüş döneminde fiyat bu seviyenin altında en az 140 gün kalmıştı. Galaxy'nin izlediği 13 dip sinyalinden yalnızca ikisi gerçekleşti.

Galaxy'ye göre fiyatın önce yaklaşık 68 bin 200 dolardaki 200 haftalık ortalamanın üzerinde haftalık kapanış yapması gerekiyor. Ardından yaklaşık 74 bin 400 dolardaki 50 haftalık ortalamanın geri alınması şirketi ekimdeki görüşüne yaklaştırabilir.

Bitcoin 21 Kasım'da gün içinde 55 bin 100 dolara inse de haziran dibi kapanışta korunuyor. Zincir üstü verilere göre balinalar 2 Kasım'dan beri yaklaşık 150 bin BTC sattı. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 5,4 değer kazanan Bitcoin 60 bin 700 dolardan işlem görüyor.