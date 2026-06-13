Gary Gensler CFTC'nin tahmin piyasası yetkisine karşı çıktı - Son Dakika
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Gary Gensler CFTC'nin tahmin piyasası yetkisine karşı çıktı

Gary Gensler CFTC\'nin tahmin piyasası yetkisine karşı çıktı
13.06.2026 13:01
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CFTC ve SEC'in eski başkanı Gary Gensler, CFTC'nin spor olaylarına bağlı tahmin piyasaları üzerinde yetkisi bulunduğu iddiasını reddederek Dodd-Frank Yasası'nın böyle bir yetki vermediğini savundu.

Hem Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) hem de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) eski başkanı Gary Gensler, mevcut CFTC başkanının kurumun spor olaylarına bağlı tahmin piyasaları ve olay sözleşmeleri üzerinde yetkili olduğu yönündeki iddialarına karşı çıkıyor.

Gensler, perşembe günü ABD Altıncı Daire Temyiz Mahkemesi'ne sunduğu mahkeme dostu (amicus curiae) dilekçesinde, 2008 mali krizinin ardından çıkarılan Dodd-Frank Yasası'nın kuruma spor bahisleri üzerinde yetki vermediğini öne sürdü. Bu görüş, sözleşmelerin federal yetki alanına girdiğini savunan mevcut CFTC Başkanı Michael Selig ve tahmin piyasası platformu Kalshi'nin tutumuyla doğrudan çelişiyor.

Eski başkan dilekçede, "Dodd-Frank spor bahislerinde eyaletlerin yetkisini geçersiz kılsaydı, bu o dönemde Dodd-Frank'le ilgili en büyük haberlerden biri olurdu. Ama kimse bundan söz etmedi." ifadesini kullandı.

Gensler, 2021-2025 arasında SEC başkanlığı yaptığı dönemde kripto paraların çoğunu menkul kıymet sayarak Coinbase ve Kraken dahil tanınmış kripto şirketlerine davalar açtı. Daha öncesinde 2009-2014 arasında CFTC başkanı olarak Dodd-Frank kurallarını hayata geçirdi.

DAVA KALSHI İLE OHIO ARASINDA SÜRÜYOR

Dilekçe, tahmin piyasası Kalshi'nin taraf olduğu bir davada sunuldu. Kalshi, Ohio Kumarhane Kontrol Komisyonu'nun platformdan eyalet sakinlerine spor olay sözleşmeleri sunmayı durdurmasını istemesinin ardından Ekim 2025'te eyalete dava açtı. Bir yargıç o tarihten bu yana platformun ihtiyati tedbir talebini reddetti. CFTC ise bu mücadelede Ohio'nun yetki sınırını aştığını savunarak Kalshi'yi destekledi.

Selig geçen yıl boyunca tahmin piyasaları için kurallar önererek kurumun yetki alanını genişletmeye çalıştı. Platformların yerel kumar yasalarını ihlal ettiğini öne süren eyaletlerin itirazlarına rağmen kurumun geniş bir yasal yetkiye sahip olduğunu savundu. CFTC bu süreçte gözetim yetkisini kabul ettirmek için birçok eyalete dava açtı. Kurum geçen hafta, spor bahislerine genel desteği koruyan geniş kapsamlı bir düzenleme önerisi sundu ancak terör, suikast ve savaş üzerine bahisleri daha sınırlı tuttu.

GENSLER CFTC'NİN BÜTÇESİNİ ELEŞTİRDİ

Gensler, CFTC'nin tahmin piyasalarını denetleme kapasitesini de eleştirdi. Kurumun kardeş kuruluşu SEC, CFTC'den altı kat fazla personel istihdam ediyor. Eski CFTC Başkanı Rostin Behnam ve Trump'ın kuruma önerdiği isim Brian Quintenz de yıllar içinde daha fazla bütçe çağrısı yapmıştı.

Eski başkan dilekçede ayrıca, CFTC'nin spor bahislerini düzenlemek için bütçe talep etmediğini ve bunu yapacak deneyimden yoksun olduğunu belirtti.

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Son Dakika Kripto Para Gary Gensler CFTC'nin tahmin piyasası yetkisine karşı çıktı - Son Dakika

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