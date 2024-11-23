Gensler sonrası kripto davalarında yumuşama bekleniyor

Kripto Para

ABD'nin kripto para sektörüne yönelik sert düzenleyici tutumunun mimarı Gary Gensler'ın SEC başkanlığından ayrılacağını açıklaması, sektörde yeni bir sayfa açılmasının sinyallerini verdi. White & Case LLP ortağı ve eski SEC avukatı Ladan Stewart, Coinbase gibi platformlara karşı açılan davaların düşürülmesi veya uzlaşmayla sonuçlanması ihtimalinin güçlendiğini belirtiyor.

Kripto Para Dünyasında Yeni Dönem Başladı

SEC Başkanı Gary Gensler'ın görevden ayrılma kararı, kripto para dünyasında önemli değişimlerin habercisi olarak görülüyor. Temsilci Wiley Nickel, Gensler döneminin aşırı düzenleme ve Blockchain inovasyonuna karşı düşmanca bir yaklaşımla karakterize edildiğini vurguladı.

Teksas Blockchain Konseyi başkanı Lee Bratcher, SEC'in Coinbase, Kraken ve Binance'a karşı açtığı davaların geçici olarak devam edeceğini söyledi. Bununla birlikte uzlaşma veya davaların düşürülmesi olasılığının güçlendiği belirtiliyor.

Willkie Farr & Gallagher'ın varlık yönetimi departmanı ortağı Michael Selig, Regulation ATS gibi tartışmalı düzenlemelerin bu aşamada terk edilmesinin muhtemel olduğunu değerlendirdi. Bu düzenleme, merkezi olmayan projelerin alternatif ticaret sistemleri olarak SEC'e kayıt yaptırmasını gerektirebilecek nitelikte bulunuyor.

Eski SEC avukatı Ashley Ebersole, yeni başkanın farklı öncelikleri olabileceğini belirtti. Trump yönetimi henüz kurumu kimin yöneteceğini açıklamasa da Robert Stebbins, Paul Atkins ve Teresa Goody Guillén'in adaylar arasında olduğu konuşuluyor.