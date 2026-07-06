Güney Kore kriptoda haciz ve satış yöntemleri netleşiyor - Son Dakika
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Güney Kore kriptoda haciz ve satış yöntemleri netleşiyor

Güney Kore kriptoda haciz ve satış yöntemleri netleşiyor
06.07.2026 17:03
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Güney Kore Yüksek Mahkemesi, dijital varlıkların haczi ve tasfiyesi için ayrıntılı prosedürler getiren bir değişiklik önerisi hazırladı. Düzenleme, mahkemelerin kripto paraları içeren hukuk kararlarını nasıl uygulayacağını resmileştirmeyi amaçlıyor.

Yerel bir haber ajansının haberine göre öneri, kripto para içeren yargı kararlarının mahkemelerce nasıl icra edileceğini resmi bir çerçeveye oturtuyor. Yeni kurallara göre mahkemenin çıkaracağı bir haciz emri, borçlunun dijital varlıklarını elden çıkarmasını anında yasaklayacak ve bu varlıkları bir mahkeme icra memuruna devretmesini zorunlu kılacak.

Haciz, icra memurunun varlıkları teslim almasıyla yürürlüğe girecek. Öneri ayrıca, dava sürerken borçluların kripto varlıklarını devretmesini ya da gizlemesini önlemek için ön haciz ve ihtiyati tedbir gibi geçici önlemlere daha net kurallar getiriyor.

SATIŞ ÖNCESİ VARLIKLAR BİTCOİN'E ÇEVRİLEBİLECEK

Değişiklik önerisi, haczedilen kripto varlıkların tasfiyesine de yasal zemin sağlıyor. Mahkemeler, varlıkları belirledikleri bir değer üzerinden alacaklılara teslim eden bir devir emri çıkarabilecek ya da icra memurlarına satış talimatı verebilecek. Memurlar, satış için varlıkları kripto varlık hizmet sağlayıcılarındaki özel hesaplara aktarabilecek veya satışı doğrudan bu sağlayıcılara bırakabilecek. Öneri ayrıca varlıkların satıştan önce Bitcoin gibi daha likit kripto paralara çevrilmesine de imkân tanıyor.

Yüksek Mahkeme, kripto para içeren hukuk davalarının artması nedeniyle bu değişikliklere ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Taslak, 11 Ağustos'a kadar kamuoyu görüşüne açık kalacak ve düzenlemenin ekimde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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Son Dakika Kripto Para Güney Kore kriptoda haciz ve satış yöntemleri netleşiyor - Son Dakika

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