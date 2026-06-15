Hürmüz Boğazı'nın açılması kriptoda fark edilmeyen bir süreci başlattı - Son Dakika
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Hürmüz Boğazı'nın açılması kriptoda fark edilmeyen bir süreci başlattı

Hürmüz Boğazı\'nın açılması kriptoda fark edilmeyen bir süreci başlattı
15.06.2026 14:33
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Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının kripto üzerindeki asıl etkisi, manşetteki risk rahatlamasından çok petrol fiyatından enflasyona, Fed politikasına ve likiditeye uzanan dolaylı zincirde aranıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 14 Haziran'da Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmasının ardından petrol düştü ve Bitcoin yaklaşık yüzde 2 yükseldi. WTI türü ham petrol 81 dolara doğru gerilerken Brent, savaşın zirvesinde gördüğü üç haneli seviyelerden ayların en düşüğüne indi. İlk bakışta bağlantısız görünen bu iki hareket aslında aynı hikâyeyi farklı kanallardan anlatıyor.

Hürmüz, dünyanın en kritik petrol geçiş noktası olarak deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık yüzde 20 ila 25'ini taşıyor. Çatışma sırasında Brent'in 100 doların üzerine çıkması, arzın o kadar kesilmesinden değil kesilebileceği riskine karşı talep edilen "savaş priminden" kaynaklanıyordu. Boğazın yeniden açılacağının duyurulması bu primi geri ödetti. 14 Haziran'daki yüzde 3 ila 5'lik düşüş, yeni fiziksel arzdan değil bu risk priminin ortadan kalkmasından geldi.

ZİNCİR PETROLDEN FED'E ORADAN KRİPTOYA UZANIYOR

Analize göre düşen petrol, enflasyonu aşağı çeken bir etki yaratıyor. Petrol neredeyse tüm mal ve hizmetlerin maliyetine girdiği için kalıcı bir düşüş haftalar içinde enflasyon verilerine yansıyor. Enflasyonun gevşemesi ise ABD Merkez Bankası Fed'e politikasını yumuşatma alanı açıyor, çünkü kısıtlayıcı kalmanın gerekçesi zayıflıyor.

Kripto, her şeyden çok likiditeye tepki veren bir varlık olarak Fed'in gevşemesi beklendiğinde alıcı buluyor. Petrolün düşüp Bitcoin'in yükselmesi de bir çelişki değil. Petrol bir arz hikayesini fiyatlarken Bitcoin risk iştahı ve daha yumuşak bir Fed beklentisini fiyatlıyor.

60 GÜNLÜK ATEŞKES ZİNCİRİN EN ZAYIF HALKASI

Bu tablonun yükseliş etkisi tamamen ateşkesin sürmesine bağlı. Ateşkes bozulursa zincir her halkadan geriye işliyor. Savaş primi petrole geri döner, ham petrol yeniden 100 dolara tırmanabilir, enflasyon baskısı artar ve Fed'in gevşeme alanı kapanır. Korku rahatlamadan daha hızlı fiyatlandığı için ters zincir çok daha sert işliyor. Haziranda Bitcoin'i 62 bin doların altına indiren çöküş de bunun bir örneği.

Dolayısıyla zincirin gücü, İsrail'i kapsamayan ve nükleer konuyu erteleyen 60 günlük mutabakatın kalıcılığına bağlı kalıyor. Bu çerçeveye göre kripto fiyatından önce izlenmesi gereken öncü gösterge petrol. Kalıcı petrol zayıflığı zincirin işlediğine, 100 dolara doğru bir sıçrama ise tersine döndüğüne işaret sayılıyor. Enflasyon verileri ve Fed açıklamaları bu aktarımı teyit eden sonraki halkalar olurken kripto, makro zincirin gecikmeli çıktısı olarak en sonda yer alıyor.

Hürmüz Boğazı, Kripto Para, Son Dakika

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