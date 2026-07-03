İngiltere kripto çerçevesinin ardından ödemelere yöneldi - Son Dakika
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İngiltere kripto çerçevesinin ardından ödemelere yöneldi

İngiltere kripto çerçevesinin ardından ödemelere yöneldi
03.07.2026 12:06
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İngiltere düzenleyicileri, ülkenin gelecekteki perakende ödeme altyapısında tokenlaştırma ve yeni dijital para biçimlerine yer verilmesini istedi. Hazine, güncellenen ulusal ödeme planında bu adımların çeşitli ve çok paralı bir ekosistem oluşturma hedefini ileriye taşıyacağını belirtti.

Hazine, perakende ödeme sistemlerini modernleştirme yol haritasına yaptığı güncellemede, 'Ödeme Vizyonu Uygulama Komitesi' adına tokenlaştırma ve dijital paranın dahil edilmesinin bu hedefe katkı sağlayacağını açıkladı. Güncelleme, tokenlaştırmaya dayanan programlanabilir ödemeleri de ülkedeki ödeme yeniliğini destekleyebilecek olası düzenlemeler arasında saydı.

Kasımda yayımlanan Ulusal Ödeme Vizyonu belgesinin bu güncellemesi, gelişen dijital para biçimlerinin geleneksel ödeme sistemleriyle etkileşime girebilmesini sağlayacak bir altyapı çağrısı yapıyor. Böylece stablecoinler ve tokenlaştırılmış mevduatlar gibi yeni araçların mevcut sistemlerle birlikte çalışması hedefleniyor.

KRİPTO LİSANS REJİMİ 2027'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

İngiltere Finansal Davranış Otoritesi (FCA) bu hafta, kripto şirketleri için dönüm noktası niteliğindeki düzenleme çerçevesini yayımladı. Otoriteye göre kripto şirketlerinin lisans başvuru penceresi eylülde açılacak ve 28 Şubat 2027'ye kadar sürecek. Rejim 25 Ekim 2027'de yürürlüğe girecek.

Yeni çerçeve kapsamında alım satım platformları, saklama şirketleri, stablecoin ihraççıları, staking şirketleri ve diğer aracılar dahil tüm kripto firmalarının İngiltere'de faaliyet için FCA yetkisi alması gerekiyor.

MERKEZ BANKASI 24 SAAT UZLAŞMAYA HAZIRLANIYOR

İngiltere hükümeti nisanda, stablecoinler ve tokenlaştırma dahil yeni ödeme teknolojilerini desteklemek için ödeme kurallarını gözden geçireceğini duyurmuştu. Hazine ve Ekonomi Bakanı Lucy Rigby, geleneksel ve tokenlaştırılmış ödemeler için tek bir çerçeve oluşturmak amacıyla ödeme hizmetleri ve elektronik para kurallarında reform istişaresi yapılacağını açıklamıştı.

Ülkenin merkez bankası ise mayısta, çekirdek uzlaşma altyapısının çalışma saatlerini günün neredeyse tamamına yaymayı önerdi. Banka, tokenlaştırma geliştikçe genişleyen saatlerin sınır ötesi ödemeleri ve yeni uzlaşma modellerini destekleyeceğini belirtti. Öneriye ilişkin kamuoyu görüşlerini 3 Temmuz'a kadar topluyor.

Kripto Para, İngiltere, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para İngiltere kripto çerçevesinin ardından ödemelere yöneldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere kripto çerçevesinin ardından ödemelere yöneldi - Son Dakika
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