İnşaat şirketi Bitcoin yatırım trendine dahil oldu

21.08.2025 15:51
Hong Kong merkezli inşaat şirketi Ming Shing Group, 4.250 Bitcoin satın almak için 483 milyon dolarlık anlaşma imzaladı. Şirket ödemeyi nakit yerine dönüştürülebilir senet ve hisse varantlarıyla yapacak. Nasdaq'taki hisse senetleri haberle birlikte yüzde 29 yükseldi ve günü yüzde 11,5 artışla kapattı.

İnşaat şirketi Ming Shing'in bu kararı, şirketlerin geleneksel sektörlerden kripto para yatırımlarına yönelme trendini güçlendiriyor. Şirket, Bitcoin başına ortalama 113.638 dolar fiyatla gerçekleştireceği satın alımı yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyor.

İnşaat Şirketinin Hisseleri Bitcoin Stratejisiyle Yüzde 29 Yükseldi

Nasdaq'ta işlem gören Ming Shing Group Holdings Limited, açıkladığı Bitcoin satın alım anlaşmasıyla piyasaları heyecanlandırdı. İngiliz Virgin Adaları'nda kayıtlı Winning Mission Group ile yapılan anlaşma kapsamında 4.250 Bitcoin alınacak.

Anlaşmanın en dikkat çekici yönü, ödeme yönteminde yatıyor. Ming Shing nakit ödeme yerine dönüştürülebilir senet ve hisse senedi varantları çıkaracak. Bu yaklaşım, şirketin nakit akışını koruyarak kripto yatırımı yapmasına olanak sağlıyor.

İşlem ayrıca üçüncü bir taraf olan Rich Plenty Investment şirketini de kapsıyor. Bu şirket anlaşmanın değerinin yarısını alacak. Hem orijinal satıcı hem de yeni temlik alan, basın açıklamasına göre her biri 241 milyon doların üzerinde değerde dönüştürülebilir senet ve Ming Shing'in 200 milyondan fazla hissesini satın alma varantı alacağı belirtiliyor.

Ming Shing CEO'su Wenjin Li, yatırımın gerekçesini açıklarken "Bitcoin piyasasının oldukça likit olduğuna ve yatırımın Bitcoin'in potansiyel değer artışını yakalayabileceğine inanıyoruz." dedi. Li ayrıca hissedarları için ek değer yaratma ve şirketin daha da büyümesi için seçenekleri aktif olarak keşfetme kararlılığını vurguladı.

Bu gelişme, Michael Saylor'ın Strategy öncülüğünde başlayan kamu şirketlerinin Bitcoin hazine stratejisi akımına yeni bir katılımcı ekliyor. Bitcoin hazine şirketleri Bitcoin'in toplam arzının yüzde 3,93'ünü elinde tutuyor.

