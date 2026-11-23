Reklam güvenliği şirketi Confiant, MoldyRoost adını verdiği bir operasyonun 480'den fazla reklam alan adı üzerinden iPhone kullanıcılarına saldırdığını açıkladı. 12 Mayıs ile 17 Kasım arasında izlenen ve Türkiye'yi de kapsayan kampanyalar 47'den fazla ülkeye ulaştı.

Confiant'a göre etkilenen bir iPhone'da zararlı sayfayı açmak tek başına yeterli oluyor. Kullanıcının uygulama yüklemesi ya da bir cüzdan işlemini onaylaması gerekmiyor.

35 ÜLKEDE 403 REKLAM ADRESİ

Operasyon, otomatik reklam ağlarından reklam satın alıyor ve kullanıcıları gerçek sitelere benzeyen sayfalara yönlendiriyor. Kampanyalardan biri bir seyahat rezervasyon sitesinin Hong Kong sayfasını taklit etti.

Sayfa açıldığında sistem ziyaretçinin iOS sürümünü kontrol ediyor ve sürüme uygun açığı devreye sokuyor. Diğer ziyaretçiler zararsız bir sayfa görüyor, bu da saldırının fark edilmesini zorlaştırıyor.

Reklamlar çoğunlukla çevrim içi oyun, kripto madenciliği ve Tron ağına yönelik hizmetleri konu alıyordu. Bazı reklamlarda sahte insan doğrulaması ekranları da kullanıldı.

Confiant birbiriyle bağlantılı altı grup tespit etti, en büyük grup 35 ülkede 403 reklam alan adı kullandı. Bu grubun en çok hedef aldığı ülkeler Hong Kong, Japonya, Singapur ve Birleşik Krallık oldu, Türkiye ve Güney Kore de listede hemen arkadan geldi.

İOS 13 İLE 18.7 ARASI RİSKTE

Saldırıda kullanılan Coruna adlı araç seti iOS 13 ile 17.2.1 arasındaki sürümleri, DarkSword ise iOS 18.4 ile 18.7 arasındaki sürümleri hedef alıyor. Coruna, MetaMask, Phantom ve Trust Wallet'a ait kurtarma ifadelerini arıyor.

Araçlar notları ve QR kod içeren görselleri de tarayabiliyor. Bunun yanında anahtar zinciri verilerini, Apple'ın mesaj uygulaması ile WhatsApp ve Telegram mesajlarını, fotoğrafları ve kayıtlı Wi-Fi şifrelerini toplayabiliyor. Saldırıdaki toplam kayıp ise açıklanmadı.

Google'ın araştırmasına göre Apple, DarkSword'un kullandığı altı açığın tamamını iOS 26.3 ile kapattı. Confiant da güncel iOS 26 cihazları ele geçirebilen bir kod görmediğini belirtti.

Uzmanlar kullanıcılara güncel iOS sürümünü yüklemelerini öneriyor. Güncelleme alamayan cihazlarda ise Kilitleme Modu'nun (Lockdown Mode) açılması tavsiye ediliyor.