İspanya, euro stablecoin perakende kullanımında Avrupa'nın öncüsü oldu

01.05.2026 14:36
Kripto bankacılık platformu Brighty verilerine göre İspanya, Circle'ın euro destekli stablecoini EURC'nin Avrupa'daki en güçlü perakende pazarı konumuna yükseldi. Ülke, 2025 ve 2026'nın ilk çeyreğinde EURC işlemlerinin yüzde 36'sını, hacmin ise yüzde 25'ini oluşturdu.

İspanya'da ortalama EURC işlem tutarı yaklaşık 49 euro seviyesinde seyrediyor. Bu düşük tutar, stablecoinin günlük harcama ve kişiden kişiye transferlerde kullanıldığına işaret ediyor. Brighty kurucu ortağı Nick Denisenko, "İspanyol kullanıcılar için EURC, USDC karşısında kur sürtünmesi olmadan çalışan standart bir euro işlevi görüyor." ifadesini kullandı.

Platform verileri, euro destekli stablecoinlerin Avrupa perakende ödemelerinde nasıl kullanılabileceğine dair erken bir tablo sunuyor. Euro tokenleri, Tether'in USDT'si ve Circle'ın USDC'si gibi dolar destekli stablecoinlerin yanında henüz küçük bir pay taşıyor. Circle Internet Financial Europe tarafından ihraç edilen EURC, piyasa verilerine göre 887 milyon dolarlık euro stablecoin piyasa değerinin yaklaşık yüzde 49'unu elinde tutuyor.

FRANSA VE ALMANYA'DA DAHA YÜKSEK İŞLEM TUTARLARINA SAHİP

İtalya, Brighty'nin EURC işlemlerinin yüzde 15,5'ini ve hacmin yüzde 18'ini oluşturarak ikinci sırada yer aldı. Bu oran, perakende ve yüksek tutarlı kullanıcıların bir arada bulunduğuna işaret ediyor.

Almanya yüzde 13 işlem payı ve yüzde 19 hacim payıyla üçüncü sırada geldi. Ülkedeki ortalama ödeme tutarı 105 euro olarak gerçekleşti.

Fransa ise ortalama 171 euro ile İspanya'nın üç katını aşan işlem büyüklüğüyle dikkat çekti. Bu veri, Fransa'daki EURC kullanımının günlük ödemelerden çok yüksek tutarlı transferlere yoğunlaştığını gösteriyor.

İSPANYA'NIN ÖNCÜ ROLÜNÜ BELİRLEYEN ETKENLER

Denisenko, İspanya'daki perakende odaklı kullanımın arkasında kullanıcıların kriptoyla tanışıklığı ve yerel bankacılık kurumlarının hazır bulunuşluğu olduğunu belirtti. "İspanyol bankalarındaki muhataplarımızla görüştüğümüzde, ön saflardaki personelde bile oldukça yüksek bir yetkinlik gözlemliyoruz. Bu, her yerde karşılaşılan bir durum değil." dedi.

İspanyol kullanıcıların Brighty'de EURC'yi en erken benimseyen gruplardan biri olduğunu aktaran Denisenko, bu kullanıcıların stablecoin tabanlı getiri özelliklerine de yoğun ilgi gösterdiğini ekledi. Erken benimseme, ödeme odaklı kullanım alışkanlıkları ve kurumsal farkındalığın bir araya gelmesi, İspanya'yı Avrupa genelinde MiCA çerçevesinde euro stablecoin faaliyetinin en belirgin erken merkezi haline getirdi.

Kripto Para, Son Dakika

Advertisement
