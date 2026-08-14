İsviçre'nin lider bankasından dikkat çeken Bitcoin hamlesi - Son Dakika
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İsviçre'nin lider bankasından dikkat çeken Bitcoin hamlesi

İsviçre\'nin lider bankasından dikkat çeken Bitcoin hamlesi
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İsviçre'nin en büyük bankası UBS'nin BlackRock'ın Bitcoin ETF'si IBIT'te bildirdiği pay yaklaşık 90 milyon dolara yükseldi. Bildirilen pozisyon 2026'nın ilk yarısında belirgin biçimde büyüdü. Ancak söz konusu bildirim, doğrudan bankanın kendi sermayesiyle yaptığı bir alım anlamına gelmiyor.

UBS'nin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) 13 Ağustos'ta sunduğu 13F bildirimi, bankanın 30 Haziran itibarıyla BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonunda 2,5 milyon hisse tuttuğunu gösterdi. Bu miktar, altı ay önce bildirilen 549 bin hisseye göre belirgin biçimde arttı. Hisse sayısı bazında pozisyon yüzde 355 genişledi. Bildirilen değer ise 2025 sonundaki 27 milyon dolardan 90 milyon dolara yükselerek yüzde 230 arttı.

İki oran arasındaki fark, kısmen IBIT'in fiyat performansından kaynaklanıyor. Fonun piyasa fiyatı, 30 Haziran'a kadarki altı ayda yüzde 33 geriledi. Bu da değerdeki artışın, fiyat yükselişinden çok eklenen yeni hisselerden kaynaklandığını gösteriyor. Öte yandan 13F bildirimleri, kurumun yatırım yetkisi kullandığı ve bildirim kapsamına giren menkul kıymet pozisyonlarını bir arada raporlar ve müşteri, danışmanlık ya da varlık yönetimi hesaplarındaki pozisyonları da içerebilir. Bu nedenle bildirim, bankanın 90 milyon dolarlık doğrudan bir Bitcoin yatırımı yaptığı anlamına gelmiyor. Rakam, UBS'nin yönettiği 7,3 trilyon dolarlık varlığın yanında oldukça sınırlı kalıyor.

IBIT DÜŞÜŞE RAĞMEN LİDERLİĞİNİ KORUYOR

BlackRock'ın IBIT fonu, kripto ETF'leri arasındaki liderliğini sürdürüyor. Fon, 47,3 milyar dolarlık varlığıyla ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri arasında açık ara önde bulunuyor. Buna karşın performansı zayıf kaldı. IBIT, 2026'nın ilk yarısında net varlık değeri bazında yüzde 33, 30 Haziran'a kadarki 12 ayda ise yüzde 45,6 değer kaybetti. UBS'nin bildirdiği 2,5 milyon hisse, fonun dolaşımdaki hisselerinin yalnızca yüzde 0,19'una denk geliyor ve bankaya fon üzerinde kontrol hakkı vermiyor.

KURUMLAR BİTCOİN ETF'LERİNE FARKLI YAKLAŞIYOR

SEC'in Ocak 2024'te spot Bitcoin ETF'lerini onaylamasından bu yana emeklilik fonları, ABD'deki bazı kamu kuruluşları ve büyük şirketler bu ürünler üzerinden Bitcoin'e yatırım yaptı. Kurumların yaklaşımı ise farklılaşıyor. Wells Fargo, temmuzdaki bir bildirimde IBIT payını azaltırken bazı diğer Bitcoin fonlarına ve Ethereum ile Solana ürünlerine ağırlık verdi.

UBS ayrıca, Başkan Donald Trump'ın oğulları Eric ve Donald Trump Jr.'ın desteklediği madencilik şirketi American Bitcoin Corp'ta 1,5 milyon dolara yakın bir pozisyon bildirdi. İsviçre bankası, bir yandan da varlıklı müşterilerine yönelik kripto hizmetlerini geliştiriyor. Bankanın bir sonraki üç aylık bildirimi, IBIT payını artırıp artırmadığını 30 Eylül itibarıyla ortaya koyacak.

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Son Dakika Kripto Para İsviçre'nin lider bankasından dikkat çeken Bitcoin hamlesi - Son Dakika

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