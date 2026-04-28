Jack Dorsey şirketinin Bitcoin varlıklarını kamuoyuyla paylaştı

Rapor, Square ve Cash App dahil şirketin tüm birimlerindeki varlıkları kapsıyor. Block Inc, "İnsanlar Bitcoin'lerinin orada olduğuna güvenmek zorunda kalmamalı, bunu doğrulayabilmeli" açıklamasıyla zincir üzeri imzalar aracılığıyla herkesin varlıkları bağımsız olarak teyit edebildiğini ve rezervlerin yalnızca geçmişe dönük değil aktif şekilde kontrol edildiğini vurguladı.

REZERV RAPORUYLA 28.355 BİTCOİN AÇIKLADI

FTX'in çöküşünün ardından pek çok kripto şirketi şeffaflığı artırmak amacıyla zincir üzeri kanıt-rezerv uygulamasını benimsedi. Strategy kurucusu Michael Saylor ise Mayıs 2025'te zincir üstü kanıt-rezerv yayımlamanın güvenlik tehditleri oluşturabileceğini öne sürerek bu uygulamayı "kötü bir fikir" olarak nitelendirmişti.

Block Inc'in birinci çeyrek kazanç açıklaması 7 Mayıs'ta bekleniyor. Şirket 2025 yılı dördüncü çeyreğinde 115,7 milyon dolar net gelir elde etmişti. Bu rakam 2024'ün aynı dönemindeki 1,9 milyar doların belirgin biçimde gerisinde kalıyordu.