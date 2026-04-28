Jack Dorsey şirketinin Bitcoin varlıklarını kamuoyuyla paylaştı

28.04.2026 14:28
Jack Dorsey liderliğindeki fintech şirketi Block Inc, Mart 2026 sonu itibarıyla 28.355 BTC tuttuğunu açıkladı. Şirketin yayımladığı ve üçüncü taraf denetçilerle doğrulanan kanıt-rezerv raporuna göre bu varlığın 19.357 BTC'si müşteriler adına tutuluyor ve yaklaşık 1,5 milyar dolar değer taşıyor. Kurumsal hazine varlığı ise 8.997 BTC ile yaklaşık 692,3 milyon dolara karşılık geliyor. Toplam portföyün piyasa değeri yaklaşık 2,2 milyar dolara ulaşıyor.

Rapor, Square ve Cash App dahil şirketin tüm birimlerindeki varlıkları kapsıyor. Block Inc, "İnsanlar Bitcoin'lerinin orada olduğuna güvenmek zorunda kalmamalı, bunu doğrulayabilmeli" açıklamasıyla zincir üzeri imzalar aracılığıyla herkesin varlıkları bağımsız olarak teyit edebildiğini ve rezervlerin yalnızca geçmişe dönük değil aktif şekilde kontrol edildiğini vurguladı.

FTX'in çöküşünün ardından pek çok kripto şirketi şeffaflığı artırmak amacıyla zincir üzeri kanıt-rezerv uygulamasını benimsedi. Strategy kurucusu Michael Saylor ise Mayıs 2025'te zincir üstü kanıt-rezerv yayımlamanın güvenlik tehditleri oluşturabileceğini öne sürerek bu uygulamayı "kötü bir fikir" olarak nitelendirmişti.

Block Inc'in birinci çeyrek kazanç açıklaması 7 Mayıs'ta bekleniyor. Şirket 2025 yılı dördüncü çeyreğinde 115,7 milyon dolar net gelir elde etmişti. Bu rakam 2024'ün aynı dönemindeki 1,9 milyar doların belirgin biçimde gerisinde kalıyordu. 

