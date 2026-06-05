JPMorgan: 'ABD'nin kripto piyasa yapısı reformu bu yıl ertelenebilir' - Son Dakika
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JPMorgan: 'ABD'nin kripto piyasa yapısı reformu bu yıl ertelenebilir'

JPMorgan: \'ABD\'nin kripto piyasa yapısı reformu bu yıl ertelenebilir\'
05.06.2026 11:59
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JPMorgan analistleri, kripto piyasa yapısını düzenlemek amacıyla hazırlanan Clarity Act için bu yıl yasalaşma penceresinin daraldığını bildirdi. Ara seçimler yaklaşırken yasa tasarısı Senato'da çok sayıda kritik eşiği henüz aşmadı.

Analistler, yayımladıkları raporda tasarının 14 Mayıs'ta Senato Bankacılık Komitesi'nden geçtiğini ancak tam Senato'da 60 oy, Temsilciler Meclisi ile uzlaştırma ve başkanlık imzasını beklediğini belirtti. Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki ekip, ara seçim öncesinde varılacak uzlaşının seçim sonrasıyla belirgin biçimde farklılaşabileceğini de vurguladı.

Tasarının önündeki temel anlaşmazlık noktasını stablecoin getirisi meselesi oluşturuyor. Yasa, yalnızca stablecoin bakiyesi tutmak karşılığında ödenen pasif getiriyi yasaklamayı, ödeme ve işlem gibi aktivite bağlantılı ödüllere ise izin vermeyi hedefliyor. Ancak JPMorgan analistleri, mevcut metnin bakiye üzerindeki faizi yasaklama konusunda yeterince açık olmadığını da belirtti.

STABLECOİN GETİRİSİNDE TEMEL ANLAŞMAZLIK

Bu muğlaklık, bankalar ile kripto firmaları arasında derin bir ayrışmaya zemin hazırladı. Bankalar, kripto platformlarının denetimsiz tasarruf hesabı benzeri ürünler sunmasına kapı aralayabilecek boşlukların kapatılmasını istiyor. Kripto firmaları ise stablecoin ürünleriyle bağlantılı getiri ve ödüllerde daha fazla esneklik talep ediyor. Analistler, söz konusu tartışmanın siyasi açıdan hassas bir meseleye dönüştüğünü ve tasarının onaylanmasında kilit engel haline geldiğini değerlendirdi.

Pasif stablecoin getirisine yönelik kısıtlamalar hayata geçerse bunun atıl kripto nakitini tokenize hazine tahvilleri, dijital para piyasası fonları veya tokenize mevduatlara yönelimi pekiştirmesi bekleniyor. Analistler, bu sonucun stablecoin getirisi için lobi yürüten kripto firmalarına net bir kazanım sağlamayabileceğini de ekledi.

Geçen hafta JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, Clarity Act'in mevcut metninden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Dimon, kripto platformlarına bankalar gibi düzenlenmeksizin faiz benzeri ürünler sunma izni verilmesi durumunda bankaların mevcut yaklaşıma karşı çıkacağını açıkladı.

SEKTÖRDEN VE MECLİS'TEN TEPKİLER

Bu hafta başında ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yasama organına Clarity Act'in arkasında durmalarını tavsiye ederek yasanın bu yaz çıkmasını istediğini açıkladı. Yine aynı hafta Blockchain Association'ın 160 eski ulusal güvenlik ve kolluk kuvvetleri yetkilisinin imzasıyla gönderdiği mektup Senato Çoğunluk Lideri John Thune ile Demokrat Lider Charles Schumer'e ulaştı. Mektupta Senato'dan yasayı geçirmesi talep edildi.

TD Cowen Washington Araştırma Grubu Direktörü Jaret Seiberg ise kripto yasasının bu yıl geçeceği konusunda kötümserliğini korudu. Seiberg, birçok engelin sürdüğünü ve yasanın etrafındaki siyasi ortamın kötüleşmeye devam ettiğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para JPMorgan: 'ABD'nin kripto piyasa yapısı reformu bu yıl ertelenebilir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: JPMorgan: 'ABD'nin kripto piyasa yapısı reformu bu yıl ertelenebilir' - Son Dakika
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