JPMorgan Bitcoin ETF pozisyonlarını agresif şekilde genişletti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

JPMorgan Bitcoin ETF pozisyonlarını agresif şekilde genişletti

JPMorgan Bitcoin ETF pozisyonlarını agresif şekilde genişletti
15.05.2026 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin en büyük bankası JPMorgan Chase, BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonundaki payını ilk çeyrekte yüzde 174 artırdı. Banka yaklaşık 3 milyon hisseden 8,3 milyon hisseye çıkarken Bitcoin fiyatının yüzde 22'den fazla gerilediği bir döneme rağmen pozisyonunu genişletti.

Yayımlanan 13F dosyalamasına göre artış raporlanan değerde yaklaşık 162 milyon dolarlık büyümeye karşılık geldi. JPMorgan IBIT dışında diğer spot Bitcoin ETF'lerinde de belirgin pozisyon artışına gitti.

BİTCOİN ETF POZİSYONLARI TÜM CEPHELERDE GENİŞLEDİ

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) pozisyonu yaklaşık yüzde 450 artarak 3.996 hisseden 22.196 hisseye yükseldi. Bitwise Bitcoin ETF'sindeki (BITB) paylar ise yaklaşık yüzde 900 büyüyerek 4.872'den 48.258'e çıktı ve raporlanan değere yaklaşık 1,51 milyon dolar ekledi. Banka ayrıca Bitcoin vadeli işlemlerine dayalı ProShares Bitcoin Strategy ETF'sindeki (BITO) pozisyonunu 40 hisseden 1.302 hisseye taşıyarak yüzde 3.000'in üzerinde artış kaydetti.

Artış ABD spot Bitcoin ETF'lerinin ilk çeyrekte net çıkış kaydettiği bir dönemde dikkat çekti. JPMorgan buna rağmen seçici bir büyüme stratejisi izleyerek raporlanabilir kripto bağlantılı varlıklarını genişletti.

ALTCOİN ETF'LERİNDE KARIŞIK TABLO ORTAYA ÇIKTI

Banka altcoin tarafında ise farklı yönlerde hareket etti. JPMorgan ilk kez Solana odaklı bir ETF ürününe giriş yaparak Bitwise Solana Staking ETF'sinden (BSOL) 47.460 hisse satın aldı. Bu pozisyonun değeri yaklaşık 523 bin dolar olarak hesaplandı.

Ethereum cephesinde iShares Ethereum Trust (ETHA) pozisyonu yüzde 36 artarak 266.734 hisseye ulaştı. Bitwise Ethereum ETF'sindeki (ETHW) paylar da belirgin şekilde yükseldi. Öte yandan banka XRP bağlantılı pozisyonundan tamamen çıktı ve Bitwise XRP ETF'sindeki 3.870 hissenin tamamını sattı.

Hisse senedi tarafında JPMorgan dünyanın en büyük halka açık Bitcoin sahibi Strategy'deki pozisyonunu hafif artırdı. Ancak Coinbase, Robinhood Markets, Galaxy Digital ve Bitdeer Technologies pozisyonlarını azalttı. Banka aynı dönemde Block, MARA Holdings, Core Scientific ve PayPal'daki paylarını büyüttü.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para JPMorgan Bitcoin ETF pozisyonlarını agresif şekilde genişletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren’i teselli etti Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren'i teselli etti
İtirafçı olan Özkan Yalım’ın cezaevi değiştirildi İtirafçı olan Özkan Yalım'ın cezaevi değiştirildi
1 puana şampiyonlar 41 yıllık hegemonya bitti gibi 1 puana şampiyonlar! 41 yıllık hegemonya bitti gibi
Cannes’da Türk rüzgarı Genç yıldızları sollayan bir isim var Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var
Dünya devinde neler oluyor Bütün takımı satılığa çıkardılar Dünya devinde neler oluyor? Bütün takımı satılığa çıkardılar
“Dur“ ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi "Dur" ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi

11:11
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
11:03
Fenerbahçe’de ilk ayrılık: Şampiyonluk yaşayamadan gidiyor
Fenerbahçe'de ilk ayrılık: Şampiyonluk yaşayamadan gidiyor
10:53
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
10:38
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
10:30
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili yeni detay En kritik 11 kişi içinde
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili yeni detay! En kritik 11 kişi içinde
10:04
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 11:23:53. #7.12#
SON DAKİKA: JPMorgan Bitcoin ETF pozisyonlarını agresif şekilde genişletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.