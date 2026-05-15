JPMorgan Bitcoin ETF pozisyonlarını agresif şekilde genişletti

Yayımlanan 13F dosyalamasına göre artış raporlanan değerde yaklaşık 162 milyon dolarlık büyümeye karşılık geldi. JPMorgan IBIT dışında diğer spot Bitcoin ETF'lerinde de belirgin pozisyon artışına gitti.

BİTCOİN ETF POZİSYONLARI TÜM CEPHELERDE GENİŞLEDİ

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) pozisyonu yaklaşık yüzde 450 artarak 3.996 hisseden 22.196 hisseye yükseldi. Bitwise Bitcoin ETF'sindeki (BITB) paylar ise yaklaşık yüzde 900 büyüyerek 4.872'den 48.258'e çıktı ve raporlanan değere yaklaşık 1,51 milyon dolar ekledi. Banka ayrıca Bitcoin vadeli işlemlerine dayalı ProShares Bitcoin Strategy ETF'sindeki (BITO) pozisyonunu 40 hisseden 1.302 hisseye taşıyarak yüzde 3.000'in üzerinde artış kaydetti.

Artış ABD spot Bitcoin ETF'lerinin ilk çeyrekte net çıkış kaydettiği bir dönemde dikkat çekti. JPMorgan buna rağmen seçici bir büyüme stratejisi izleyerek raporlanabilir kripto bağlantılı varlıklarını genişletti.

ALTCOİN ETF'LERİNDE KARIŞIK TABLO ORTAYA ÇIKTI

Banka altcoin tarafında ise farklı yönlerde hareket etti. JPMorgan ilk kez Solana odaklı bir ETF ürününe giriş yaparak Bitwise Solana Staking ETF'sinden (BSOL) 47.460 hisse satın aldı. Bu pozisyonun değeri yaklaşık 523 bin dolar olarak hesaplandı.

Ethereum cephesinde iShares Ethereum Trust (ETHA) pozisyonu yüzde 36 artarak 266.734 hisseye ulaştı. Bitwise Ethereum ETF'sindeki (ETHW) paylar da belirgin şekilde yükseldi. Öte yandan banka XRP bağlantılı pozisyonundan tamamen çıktı ve Bitwise XRP ETF'sindeki 3.870 hissenin tamamını sattı.

Hisse senedi tarafında JPMorgan dünyanın en büyük halka açık Bitcoin sahibi Strategy'deki pozisyonunu hafif artırdı. Ancak Coinbase, Robinhood Markets, Galaxy Digital ve Bitdeer Technologies pozisyonlarını azalttı. Banka aynı dönemde Block, MARA Holdings, Core Scientific ve PayPal'daki paylarını büyüttü.