JPMorgan: İran savaşında Bitcoin güvenli liman davranışı sergiliyor

27.03.2026 14:22
İran savaşı sürecinde Bitcoin (BTC) net fon girişi çekerken altın borsa yatırım fonlarından (ETF) Mart'ın ilk üç haftasında yaklaşık 11 milyar dolar çıkış gerçekleşti. JPMorgan analistleri, söz konusu tablonun Bitcoin'in geleneksel güvenli liman varlıkları karşısında görece direncini ortaya koyduğunu değerlendirdi.

Altın, ay başından bu yana yaklaşık yüzde 15 değer yitirdi. Yükselen faiz oranları ve güçlenen dolar, bu yıl yaklaşık 5.500 dolara ulaşan altın fiyatını aşağı çekti. 120 dolar civarında rekor kıran gümüş de aynı süreçte sert geriledi. Her iki varlıkta da yoğun biçimde biriken pozisyonlar, piyasa koşullarının değişmesiyle kar satışına maruz kaldı.

Yönetici direktör Nikolaos Panigirtzoglou önderliğindeki JPMorgan analist ekibi, yayımladığı araştırma notunda gümüş ETF akışlarının geçen yaz başından bu yana biriken girişlerin tamamını geri verdiğini de kaydetti. Bitcoin ise aynı dönemde net giriş almayı sürdürdü.

İRAN'DA KRİPTO KULLANIMI ARTTI

Savaşın başlamasının ardından İran'daki kripto para faaliyetlerinde belirgin bir artış gözlemlendi. Analistler, Chainalysis verilerine dayanarak vatandaşların yerel borsalardan kendi cüzdanlarına ve uluslararası platformlara fon aktardığını aktardı. Bitcoin'in sınır tanımayan yapısı, öz saklama imkânı sunması ve kesintisiz işlem görme özelliği, ekonomik baskı ile sermaye kısıtlaması altındaki bireyler için bu varlığı tercih edilen araç haline getirdi.

Kurumsal pozisyonlanmada da kayda değer bir ayrışma gözlemlendi. JPMorgan'ın CME açık pozisyon değişimlerine dayalı kurumsal vadeli işlem takip modeli, altın ve gümüşteki pozisyonların geçen yıl son çeyreğinden 2026 başına kadar belirgin biçimde yükseldiğini, Ocak'tan itibaren ise keskin bir düşüşe geçerek kurumsal kar satışına işaret ettiğini gösterdi. Bitcoin vadeli işlem pozisyonları aynı dönemde görece sakin seyretti.

Momentum sinyalleri de benzer bir tablo çiziyor. Emtia ticaret danışmanları (CTA) gibi momentum odaklı stratejilere bağlı göstergeler, altın ve gümüşün "aşırı alım seviyelerinden nötr düzeyin altına" gerilediğini ortaya koydu. Analistler bu hareketi zorunlu tasfiye baskısıyla açıkladı. Bitcoin'in momentum göstergeleri ise "aşırı satım seviyelerinden nötr yönünde" toparlanarak piyasa algısının iyileştiğine işaret etti.

Piyasa derinliğinde de dikkat çekici bir yer değiştirme yaşandı. Piyasa genişliğini ölçen Hui-Heubel oranına göre altın, tarihsel olarak hem gümüşü hem de Bitcoin'i geride bırakan bir derin piyasaya sahipti. Ancak bu denge son dönemde tersine döndü. Altının piyasa genişliği Bitcoin'in altına geriledi. Gümüş ise en sert likidite erimesini yaşadı ve bu durum fiyat düşüşlerini derinleştirdi.

JPMorgan analistleri sonuç değerlendirmesinde, gümüş ETF akışlarının geçen yazdan bu yana biriken tüm girişleri geri verdiğini ve altının piyasa genişliğinin Bitcoin'in altına indiğini belirtti. Analistler, İran'daki kripto para kullanımındaki artışın, kripto paraların ekonomik ve parasal istikrarsızlık ile jeopolitik baskı yaşayan ülke vatandaşları için oynadığı güvenli liman rolünü bir kez daha gözler önüne serdiğini vurguladı.

