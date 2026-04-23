Justin Sun, World Liberty Financial'a dava açtı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Justin Sun, World Liberty Financial'a dava açtı

Justin Sun, World Liberty Financial\'a dava açtı
23.04.2026 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tron kurucusu Justin Sun, Trump bağlantılı World Liberty Financial'a (WLF) karşı Kaliforniya federal mahkemesinde dava açtığını açıkladı. Sun, WLFI tokenlarının haksız biçimde dondurulduğunu ve yönetişim oy hakkının elinden alındığını öne sürdü.

X (eski adıyla Twitter) platformundaki açıklamasında Sun, "Tüm tokenlarım haksız yere donduruldu, yönetişim önerilerine oy verme hakkım elinden alındı ve geçerli bir gerekçe gösterilmeksizin tokenların yakılarak kalıcı biçimde yok edilmesi tehdidiyle karşı karşıya kaldım." ifadesini kullandı. Proje ekibinin tokenları çözme ve haklarını iade etme taleplerini reddettiğini de belirterek mahkemelere başvurmaktan başka seçeneği kalmadığını vurguladı.

Sun, ABD Başkanı Donald Trump'a desteğini sürdürdüğünü vurgulayarak WLF ekibindeki bazı isimlerin "Başkan Trump'ın değerleriyle bağdaşmayan" bir biçimde hareket ettiğini öne sürdü. Projenin eski en büyük dış yatırımcısı konumundaki Sun, token dondurma krizinin ardından WLF'nin en sert eleştirmenine dönüştü. WLF ise konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

AKILLI SÖZLEŞME VE KARA LİSTELEME İDDİASI

Nisan ayı başında Sun, WLF'nin WLFI akıllı sözleşmesine gizli bir kara listeleme işlevi yerleştirdiğini ileri sürdü. Bu fonksiyonun yatırımcı tokenlarını "dondurma, kısıtlama ve fiilen müsadere etme" olanağı tanıdığını söyleyen Sun'a WLF'den sert bir yanıt geldi. Proje, Sun'ı "kendi suistimalini örtbas etmek için temelsiz iddialar üretirken mağdur rolü oynamakla" suçladı ve "Mahkemede görüşürüz." dedi.

Dava sürecinin ortasında WLF bir yönetişim önerisi de yayımladı. Öneride, 62 milyarı aşkın WLFI tokenının belirsiz kilitleme düzenlemesinden sabit bir vade sonu teslim takvimine aktarılması öngörülüyor. Erken dönem alıcılar için iki yıllık bekleme süresinin ardından iki yıllık vade sonu teslim içeren plan, takvimi kabul etmeyenlerin tokenlarını süresiz kilitli bırakıyor.

Sun, söz konusu öneriyi "gördüğüm en saçma yönetişim dolandırıcılıklarından biri" olarak nitelendirdi. Diğer erken dönem yatırımcılarla eşit muamele görmek istediğini bir kez daha vurgulayan Sun, "Ne daha fazla ne daha az, yalnızca token aldığım diğer erken dönem yatırımcılarla aynı muameleye layık görülmek istiyorum." dedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15:12
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü! CHP'liler çocuklara sırtlarını döndü
14:13
Derbi kavgası günler öncesinden başladı! Galatasaray'ın açıklamasına Fenerbahçe'den jet yanıt
14:01
Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
13:10
TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci'ye devretti! İşte verdiği mesaj
13:01
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
12:50
Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı! Kalbi o acıya dayanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 15:19:37. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.