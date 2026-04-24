Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kalshi yeni ortaklığıyla emtia tahmin piyasalarını erişime açtı

24.04.2026 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kalshi, altın, ham petrol ve lityum başta olmak üzere emtia piyasalarına yönelik tahmin işlemlerini çatısı altında toplayan Emtia Merkezi'ni (Commodities Hub) hayata geçirdi. Kripto oracle protokolü Pyth, platformun yeni merkezi için veri çözümleme kaynağı olarak belirlendi.

Pyth, fiyat beslemelerini 125'ten fazla borsa ve piyasa yapıcısı dahil kurumdan derleyerek 7/24 gerçek zamanlı fiyatlandırma verisi sunuyor. Emtia Merkezi'nin ilk lansmanında Brent ham petrolü, lityum ve soya fasulyesi başta olmak üzere aktif işlem gören emtia üzerine ikili opsiyon (binary option) yapısında düzinelerce piyasa yer alıyor. En likit ham petrol piyasasındaki yaklaşık 4 milyon dolarlık hacmin çözümlemesi ise ICE verileri kullanılarak doğrulanıyor.

Kalshi'nin Kripto Direktörü John Wang, likit emtia alanındaki ürünleri derinleştirdikçe piyasaların hızlı ve kurumsal düzeyde verilerle desteklenmesinin kritik önem taşıdığını belirtti. Wang, Pyth'in fiyat beslemelerinin ayrıntılı ve kolay tüketilebilir yapısının Kalshi'nin bu piyasaları daha geniş bir katılımcı kitlesine açma hedefini desteklediğini de vurguladı. Pyth'in araştırma ve geliştirme firması Douro Labs'ın CEO'su Mike Cahill ise emtia piyasalarının geleneksel borsaların kapandığı saatlerde de süregelen jeopolitik gelişmeler tarafından şekillendirildiğini ve piyasa katılımcılarının kesintisiz fiyat keşfine ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

PAZAR YARIŞI VE DÜZENLEYİCİ BASKISI

Bu hamle, tahmin piyasalarına yönelik büyüyen ilgiyi yansıtıyor. Emtia ticareti tarihsel olarak Chicago Ticaret Borsası'nın (CME) hafta içiyle sınırlı işlem takvimiyle kısıtlıydı. Hyperliquid gibi kripto tabanlı kalıcı vadeli işlem (perpetual) platformları bu erişimi hafta sonlarına genişletirken tahmin piyasaları da artık yalnızca seçim ve etkinlik spekülasyonuyla sınırlı kalmayarak emtia ve hisse senedi piyasalarına dolaylı maruziyet imkânı sunan yeni bir kanal olarak öne çıkıyor.

Polymarket bu ayın başında emtia piyasaları için Pyth entegrasyonunu açıklamıştı. Tam zincir üstü yapıdaki platform aynı zamanda Chainlink oracle'ını da kullanıyor. İki platform piyasa payı ve veri dağıtım ortakları için kıyasıya rekabet ediyor. Kalshi'nin mart ayındaki değerlemesi 22 milyar dolara ulaşırken Polymarket yeni finansman turunda 15 milyar dolar değerleme üzerinden sermaye arıyor.

Düzenleyici cephede ise tablo daha karmaşık. ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), tahmin piyasalarının federal denetim kapsamında olduğunu yineliyor. Eyalet düzenleyicileri ise bu platformların yerel kumar yasalarını ihlal ettiğini öne sürerek itiraz ediyor. ABD'li senatörler Adam Schiff ve John Curtis, özellikle spor bahislerini hedef alan "Tahmin Piyasaları Yasası'nı" gündeme taşıdı. Arjantin de bu platformlara erişimi engellemeye yönelen ülkeler arasına girdi. 

Kripto Para, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 18:01:21. #7.12#
SON DAKİKA: Kalshi yeni ortaklığıyla emtia tahmin piyasalarını erişime açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.