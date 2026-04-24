Kalshi yeni ortaklığıyla emtia tahmin piyasalarını erişime açtı

Pyth, fiyat beslemelerini 125'ten fazla borsa ve piyasa yapıcısı dahil kurumdan derleyerek 7/24 gerçek zamanlı fiyatlandırma verisi sunuyor. Emtia Merkezi'nin ilk lansmanında Brent ham petrolü, lityum ve soya fasulyesi başta olmak üzere aktif işlem gören emtia üzerine ikili opsiyon (binary option) yapısında düzinelerce piyasa yer alıyor. En likit ham petrol piyasasındaki yaklaşık 4 milyon dolarlık hacmin çözümlemesi ise ICE verileri kullanılarak doğrulanıyor.

Kalshi'nin Kripto Direktörü John Wang, likit emtia alanındaki ürünleri derinleştirdikçe piyasaların hızlı ve kurumsal düzeyde verilerle desteklenmesinin kritik önem taşıdığını belirtti. Wang, Pyth'in fiyat beslemelerinin ayrıntılı ve kolay tüketilebilir yapısının Kalshi'nin bu piyasaları daha geniş bir katılımcı kitlesine açma hedefini desteklediğini de vurguladı. Pyth'in araştırma ve geliştirme firması Douro Labs'ın CEO'su Mike Cahill ise emtia piyasalarının geleneksel borsaların kapandığı saatlerde de süregelen jeopolitik gelişmeler tarafından şekillendirildiğini ve piyasa katılımcılarının kesintisiz fiyat keşfine ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

PAZAR YARIŞI VE DÜZENLEYİCİ BASKISI

Bu hamle, tahmin piyasalarına yönelik büyüyen ilgiyi yansıtıyor. Emtia ticareti tarihsel olarak Chicago Ticaret Borsası'nın (CME) hafta içiyle sınırlı işlem takvimiyle kısıtlıydı. Hyperliquid gibi kripto tabanlı kalıcı vadeli işlem (perpetual) platformları bu erişimi hafta sonlarına genişletirken tahmin piyasaları da artık yalnızca seçim ve etkinlik spekülasyonuyla sınırlı kalmayarak emtia ve hisse senedi piyasalarına dolaylı maruziyet imkânı sunan yeni bir kanal olarak öne çıkıyor.

Polymarket bu ayın başında emtia piyasaları için Pyth entegrasyonunu açıklamıştı. Tam zincir üstü yapıdaki platform aynı zamanda Chainlink oracle'ını da kullanıyor. İki platform piyasa payı ve veri dağıtım ortakları için kıyasıya rekabet ediyor. Kalshi'nin mart ayındaki değerlemesi 22 milyar dolara ulaşırken Polymarket yeni finansman turunda 15 milyar dolar değerleme üzerinden sermaye arıyor.

Düzenleyici cephede ise tablo daha karmaşık. ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), tahmin piyasalarının federal denetim kapsamında olduğunu yineliyor. Eyalet düzenleyicileri ise bu platformların yerel kumar yasalarını ihlal ettiğini öne sürerek itiraz ediyor. ABD'li senatörler Adam Schiff ve John Curtis, özellikle spor bahislerini hedef alan "Tahmin Piyasaları Yasası'nı" gündeme taşıdı. Arjantin de bu platformlara erişimi engellemeye yönelen ülkeler arasına girdi.