Kraken kripto sektörü için bir ilke imza atarak Fed ana hesabı onayını aldı

04.03.2026 15:25
Kripto para borsası Kraken'in bankacılık birimi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temel bankalar arası ödeme sistemi olan Fedwire'a doğrudan erişim sağlayan ana hesap onayını aldı. Bu gelişme kripto endüstrisi için tarihi bir ilk olma özelliği taşıyor.

Kraken Financial, binlerce banka ve kredi birliği tarafından para transferi için kullanılan Fedwire sistemine doğrudan bağlanma hakkı kazandı. Alınan bu tarihi onay, şirketin geleneksel finansal sistemdeki yüksek değerli dolar takaslarını destekleyen aynı altyapı üzerinden fon transferi yapmasına olanak tanıyacak. Böylece kurumsal ve profesyonel alım satım yapan müşteriler için itibari para hareketleri önemli ölçüde hızlanacak.

Aracı bankalara olan bağımlılığı azaltan bu adım sayesinde Kraken, Fed'in ödeme altyapısına doğrudan bir köprü kurmuş oldu. Ancak bu hesap, geleneksel bankalara sunulan rezervlerden faiz kazanma gibi merkez bankası hizmetlerinin tamamını içermiyor. Kraken Eş CEO'su Arjun Sethi, şirketin artık ABD bankacılık sisteminde çevresel bir katılımcı değil doğrudan bağlı bir finansal kuruluş olarak faaliyet göstereceğini belirtti.

CUSTODIA BANK'IN REDDEDİLDİĞİ ORTAMDA GELEN KRİTİK ONAY

Düzenleyici kurumların benzer taleplere geçmişte olumsuz yaklaştığı bir ortamda elde edilen bu onay, sektör için büyük bir önem taşıyor. Daha önce Fed erişimi sağlamak için benzer bir modelle ilerleyen Custodia Bank, ABD mahkemelerinin ret kararını onamasının ardından ana hesap alma girişiminde başarısız olmuştu. Zamanlama açısından bu gelişme, Washington'da dijital varlıklara ve stablecoin ekosistemine yönelik tutumun değişmeye başladığı bir döneme denk geliyor.

Fed ana hesabı kazanımının, sermaye piyasalarında da şirket için önemli bir avantaj yaratması bekleniyor. Kraken'in çatı şirketi Payward Inc, kasım ayında ABD'de halka arz için gizli başvuruda bulunmuştu. Şirket aynı zamanda NinjaTrader, Small Exchange, Backed Finance ve Magna gibi platformları satın alarak operasyonel ayak izini genişletmeye devam ediyor.

Kripto Para, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kraken kripto sektörü için bir ilke imza atarak Fed ana hesabı onayını aldı
