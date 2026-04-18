Kraken\'den milyonlarca dolarlık satın alım

Yayımlanan resmi duyuruya göre işlem Payward'ın özkaynak değerini 20 milyar dolar olarak belirliyor. Anlaşmanın 2026'nın ilk yarısında kapanması öngörülürken CFTC onayı şartı sürüyor.

Bitnomial, belirlenmiş sözleşme piyasası, türev ürünler takas kuruluşu ve vadeli işlemler komisyon tüccarı olmak üzere üç CFTC lisansını tek çatı altında barındırıyor. ABD'de tam kapsamlı bir dijital varlık türevleri işletmesi kurabilmek için gereken bu üç lisans yapısı anlaşmanın temel değerini oluşturuyor. Payward bu altyapıyı satın alarak on yılı aşan bir süreçte biriktirilen düzenleyici izinlere erişim kazanıyor.

Şirketin kurucu CEO'su Luke Hoersten, Bitnomial'ın ABD'de sürekli vadeli işlemler, CFTC düzenlemeli kripto marjin teminatı ve yerel kripto takası gibi birçok alanda öncü olduğunu vurguladı. Şirket, ABD'deki düzenlenmiş ilk XRP vadeli işlemlerini ve fiziksel uzlaşmalı ilk Solana vadeli işlemlerini de listeleyen kuruluş oldu.

KRAKEN BÜYÜME STRATEJİSİNİ HIZLANDIRIYOR

Payward'ın eş CEO'su Arjun Sethi, bu temeli kullanarak CFTC denetiminde ABD spot marjin, sürekli vadeli işlemler (perpetuals) ve opsiyon ürünleri sunmayı planladıklarını açıkladı. Payward Services kanalıyla bankalar, aracı kurumlar ve fintek şirketleri tek entegrasyonla düzenlenmiş türev ürünlerine, kripto alım satımına, tokenize hisse senetlerine ve stake hizmetine bağlanabilecek.

Payward, 2019'da İngiltere'de lisanslı bir kripto vadeli işlemler platformunu satın almış ve 2025'te AB türev teklifini hayata geçirmişti. Bitnomial alımı bu coğrafi yapıya ABD ayağını ekliyor. Şirketin son bir yılda 1,5 milyar dolara NinjaTrader'ı ve tokenizasyon platformu Backed'i bünyesine kattığı hatırlatılırken bu ay Alman borsa operatörü Deutsche Borse'nin ikincil piyasa üzerinden 200 milyon dolarlık Payward hissesi aldığı da duyuruldu.