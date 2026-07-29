Kripto cüzdanları için kuantuma dayanıklı yeni çözüm - Son Dakika
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Kripto cüzdanları için kuantuma dayanıklı yeni çözüm

Kripto cüzdanları için kuantuma dayanıklı yeni çözüm
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Blockchain güvenlik şirketi AmericanFortress, mevcut kripto para cüzdanlarını gelecekteki kuantum saldırılarından koruyabileceğini söylediği bir kriptografik yöntem tanıttı. Şirkete göre bu yöntem, kullanıcıların fon taşımasını, anahtar değiştirmesini ya da cüzdan adresini yenilemesini gerektirmiyor.

Önerilen kuantum sonrası yaklaşımların çoğundan farklı olarak AmericanFortress, yönteminin mevcut cüzdan adreslerini değiştirmeden kuantum sonrası koruma eklediğini belirtti. Şirket öneriyi bir kriptografi ön baskı arşivinde teknik bir makale olarak yayımladı. Makaleye göre yöntem, Bitcoin, Ethereum, Solana ve eliptik eğri kriptografisine dayanan diğer ağlarda kullanılan, gizli kurtarma ifadesine dayalı hiyerarşik deterministik cüzdanlarla uyumlu. Ancak makale henüz hakem denetiminden geçmedi.

Makaleye göre yöntem, mevcut cüzdanların temelindeki eliptik eğri kriptografisini değiştirmek yerine cüzdanın özgün gizli kurtarma ifadesinden türetilen sıfır bilgi ispatlarını kullanıyor. AmericanFortress'a göre ağdaki katılımcı düğümler bu ispatları doğrularken kullanıcılar işlemleri mevcut anahtarlarıyla imzalamayı sürdürüyor. Şirket ayrıca bir finans haber kuruluşunun yakın tarihli analizine atıfta bulundu. Bu analize göre yeterince güçlü kuantum bilgisayarlar erişilebilir hale gelirse 470 milyar dolara kadar Bitcoin kuantum saldırılarına açık olabilir.

ŞİRKETLER KUANTUM GÜVENLİĞİNDE FARKLI YOLLAR İZLİYOR

AmericanFortress, kripto cüzdanları için kuantum sonrası korumalar geliştiren tek şirket değil. Freedom Factory salı günü, Ethereum ve Ethereum Sanal Makinesi ile uyumlu ağlar için tasarladığı kuantum sonrası bir donanım cüzdanı olan PQ1'i tanıttı. AmericanFortress'ın yazılım tabanlı yaklaşımının aksine PQ1, özel bir donanım üzerinde üretilen kuantum sonrası kriptografik imzalar kullanıyor. Freedom Factory'ye göre cüzdan, işlemleri gelecekteki kuantum saldırılarına karşı korumak için SPHINCS+C10 imzalarını ve ERC-4337 akıllı hesaplarını kullanıyor.

Geliştiriciler giderek daha çok kuantum sonrası kriptografiye odaklanıyor, çünkü yeterince güçlü kuantum bilgisayarlar Bitcoin, Ethereum ve diğer birçok ağı koruyan eliptik eğri kriptografisini zamanla kırabilir. Bu tür bilgisayarlar henüz mevcut olmasa da birçok blok zinciri projesi geçiş stratejilerini araştırmaya başladı. Son aylarda Strategy öncülüğündeki bir konsorsiyum, Bitcoin kuantum güvenliği araştırmalarını finanse etmek için 15 milyon dolar taahhüt etti. Ethereum Foundation hesapların kuantuma dayanıklı kriptografiye taşınması için bir öneri yayımladı. Algorand ise 2027'ye kadar kuantuma dayanıklı hesaplar sunma planını açıkladı.

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