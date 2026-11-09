Kripto devleri düşüşe rağmen alımlarını sürdürdü - Son Dakika
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Kripto devleri düşüşe rağmen alımlarını sürdürdü

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Kripto devleri düşüşe rağmen alımlarını sürdürdü
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Bitcoin fiyatı şirketin ortalama maliyetinin altına inerken Strategy geçen hafta yeni bir alım yaptı ve imtiyazlı hisselerini geri almayı da sürdürdü. Bir diğer Bitcoin şirketi olan Strive ile lider Ethereum devi BitMine da aynı hafta içinde alımlarına devam etti.

Michael Saylor'ın kurucusu olduğu Strategy 2-8 Kasım arasında 81,9 milyon dolara 1036 Bitcoin (BTC) aldı. Şirket alımda BTC başına ortalama 79 bin dolar ödedi ve toplam varlığını 850 bin 364 BTC'ye çıkardı.

Strategy'nin toplam alım maliyeti yaklaşık 64,16 milyar dolara, BTC başına ortalama maliyeti ise yaklaşık 75 bin 500 dolara ulaştı. Bitcoin'in 75 bin doların altına gerilemesiyle şirketin varlığı ortalama maliyetinin altında kaldı.

Şirket aynı dönemde 2 milyon 51 bin 348 MSTR hissesi satarak yaklaşık 283,8 milyon dolar topladı. Bu paranın 188,3 milyon dolarlık kısmıyla imtiyazlı hisse senedi STRC'den 1 milyon 887 bin 464 adet geri aldı.

STRİVE DA ALIMA DEVAM ETTİ

Bitcoin hazine şirketi Strive da 29 BTC aldığını duyurdu. Şirket alım için yaklaşık 2,2 milyon dolar ödedi ve BTC başına ortalama 75 bin 700 dolar maliyetle toplam varlığını 43 bin 153 BTC'ye çıkardı.

BİTMİNE ARZIN YÜZDE 5'İNE DAYANDI

Dünyanın en büyük Ethereum (ETH) hazine şirketi BitMine da geçen hafta 9587 ETH aldı. Şirketin elindeki Ethereum miktarı böylece 6 milyon 70 bin 92 ETH'ye çıktı ve toplam arzın yaklaşık yüzde 4,97'sine ulaştı.

BitMine'ın elindeki Ethereum'un yaklaşık 5 milyon 227 bin ETH'lik kısmı stake edilmiş durumda. Şirket tüm varlığını stake etmesi halinde yıllık yaklaşık 359 milyon dolar ödül elde edebileceğini açıkladı.

Şirketin kripto, nakit ve diğer yatırımlarının toplam değeri yaklaşık 14,3 milyar dolara ulaşıyor. ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden geçen hafta 1,28 milyar dolar, spot Ethereum ETF'lerinden ise 365 milyon dolar çıkış oldu. Yayım sırasında Bitcoin 74 bin 800 dolardan, Ethereum 2130 dolardan işlem görüyor.

Kripto ParaEthereumBitcoinSon Dakika

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