Kripto dolandırıcılığı büyüyor: Para kaybı rekor seviyede

FBI İnternet Suç Şikâyet Merkezi, yatırım dolandırıcılıklarının banka kartı, hediye kartı ve nakit gibi ödeme araçlarıyla gerçekleştirilen suçlarla kıyaslandığında kripto para mağdurlarının en yüksek kayıp oranına sahip grup olduğunu belirledi. 17 yaş ve altındaki küçükleri hedef alan 13.168 siber suç şikayetinin yaklaşık yüzde 10'u kripto para veya kripto ATM ile ilişkiliydi. Bu şikayetler 5 milyon doların üzerinde kayba karşılık geliyor.

ABD’LİLER 2025’TE KRİPTODA 11 MİLYAR DOLAR KAPTIRDI

Küresel ölçekte de tablo benzer bir seyir izliyor. Blockchain analitik şirketi Chainalysis, yasadışı adreslerin 2025'te toplam 154 milyar dolar aldığını açıkladı. Raporun bulguları, bu miktarın bir bölümünün yaptırım ihlalleriyle ilişkili olduğuna işaret ediyor.

FBI raporu hükümet yetkilisi taklidi içeren 32.424 şikâyeti kayıt altına aldı. Bu şikayetler yaklaşık 800 milyon dolar zarara neden oldu. Öte yandan büroya atfedilen sahte bir token girişimine raporda yer verilmedi.

Mart ayında yayımlanan uyarıya göre Tron Blockchain ağında FBI logosu taşıyan bir token, kullanıcılara cüzdanlarının "soruşturma altında" olduğunu bildirdi. Kullanıcılardan hesaplarının dondurulmasını önlemek için FBI adına yürütüldüğü ileri sürülen bir kara para aklamayla mücadele doğrulaması yapmaları istenerek kişisel bilgileri ele geçirilmeye çalışıldı.