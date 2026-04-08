Kripto dolandırıcılığı büyüyor: Para kaybı rekor seviyede - Son Dakika
Kripto dolandırıcılığı büyüyor: Para kaybı rekor seviyede

08.04.2026 15:31
FBI'ın yayımladığı yıllık internet suçları raporuna göre kripto para ve yapay zeka bağlantılı dolandırıcılıklar 2025'te 181.565 şikayetle 11 milyar doları aşan zarara yol açtı. Siber suçlardan kaynaklanan toplam kayıplar ise 1 milyonun üzerinde şikayetle yaklaşık 21 milyar dolar olarak hesaplandı.

FBI İnternet Suç Şikâyet Merkezi, yatırım dolandırıcılıklarının banka kartı, hediye kartı ve nakit gibi ödeme araçlarıyla gerçekleştirilen suçlarla kıyaslandığında kripto para mağdurlarının en yüksek kayıp oranına sahip grup olduğunu belirledi. 17 yaş ve altındaki küçükleri hedef alan 13.168 siber suç şikayetinin yaklaşık yüzde 10'u kripto para veya kripto ATM ile ilişkiliydi. Bu şikayetler 5 milyon doların üzerinde kayba karşılık geliyor.

ABD’LİLER 2025’TE KRİPTODA 11 MİLYAR DOLAR KAPTIRDI

Küresel ölçekte de tablo benzer bir seyir izliyor. Blockchain analitik şirketi Chainalysis, yasadışı adreslerin 2025'te toplam 154 milyar dolar aldığını açıkladı. Raporun bulguları, bu miktarın bir bölümünün yaptırım ihlalleriyle ilişkili olduğuna işaret ediyor.

FBI raporu hükümet yetkilisi taklidi içeren 32.424 şikâyeti kayıt altına aldı. Bu şikayetler yaklaşık 800 milyon dolar zarara neden oldu. Öte yandan büroya atfedilen sahte bir token girişimine raporda yer verilmedi.

Mart ayında yayımlanan uyarıya göre Tron Blockchain ağında FBI logosu taşıyan bir token, kullanıcılara cüzdanlarının "soruşturma altında" olduğunu bildirdi. Kullanıcılardan hesaplarının dondurulmasını önlemek için FBI adına yürütüldüğü ileri sürülen bir kara para aklamayla mücadele doğrulaması yapmaları istenerek kişisel bilgileri ele geçirilmeye çalışıldı.

Ayhan Bora Kaplan: Dijital materyallere ulaşmadan savunma yapmayacağım Ayhan Bora Kaplan: Dijital materyallere ulaşmadan savunma yapmayacağım
229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası Son sözü bu oldu 229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası! Son sözü bu oldu
Manisa FK’den play-off yolunda kritik galibiyet Manisa FK'den play-off yolunda kritik galibiyet
Uğurcan Çakır’dan Galatasaray taraftarına üçlü Uğurcan Çakır'dan Galatasaray taraftarına üçlü
“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama "İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
İmamoğlu’nu gözden mi çıkardı Özel’den parti grubuna damga vuran rest İmamoğlu'nu gözden mi çıkardı? Özel'den parti grubuna damga vuran rest

16:39
İsrail, Lübnan’ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü
İsrail, Lübnan'ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü
16:04
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
15:57
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar 8 kişi gözaltında
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar! 8 kişi gözaltında
14:54
Terörsüz Türkiye yasasında son durum Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
Terörsüz Türkiye yasasında son durum! Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
14:53
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu 10 dakikada tam 100 saldırı
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! 10 dakikada tam 100 saldırı
14:38
Trump: İran’a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Trump: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
