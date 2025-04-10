Kripto dünyası için tarihi gün: Milyoner kripto yatırımcısı SEC başkanı oldu - Son Dakika
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Kripto dünyası için tarihi gün: Milyoner kripto yatırımcısı SEC başkanı oldu

Kripto dünyası için tarihi gün: Milyoner kripto yatırımcısı SEC başkanı oldu

ABD Senatosu, Trump yönetiminin adayı Paul Atkins'i yeni SEC Başkanı olarak onayladı. Kripto para sektörüne yakınlığıyla bilinen Atkins'in, önceki başkan Gensler'in sert politikalarını yumuşatması ve düzenleyici belirsizlikleri gidermesi bekleniyor. Atkins'in kripto şirketlerinde milyonlarca dolarlık yatırımı bulunuyor.

10.04.2025 10:25
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ABD finans piyasalarının düzenleyici kurumu SEC'in yeni başkanı belli oldu. Senato'da yapılan oylamada, Trump yönetiminin adayı olan ve kripto para dünyasına yakınlığıyla tanınan Paul Atkins, 44'e karşı 52 oyla başkanlık görevine onay aldı. Atkins'in atanmasıyla, Gary Gensler döneminde kripto para şirketlerine yönelik izlenen sert politikaların değişmesi bekleniyor.

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ABD Senatosu, eski SEC komisyon üyesi Paul Atkins'i kurumun yeni başkanı olarak onayladı. Trump yönetiminin aday gösterdiği Atkins, Senato'daki oylamada 52'ye karşı 44 oyla başkanlık koltuğuna oturma hakkını elde etti. Atkins daha önce 2002-2008 yılları arasında da SEC'de görev yapmıştı.

Yeni başkan, ocak ayında görevden ayrılan eski başkan Gary Gensler'in ardından geçici olarak görevi yürüten Mark Uyeda'dan koltuğu devralacak. Gensler döneminde SEC, kripto para şirketlerine yönelik sert tutumu ve başlattığı çok sayıda soruşturmayla tanınıyordu. Atkins'in ise dijital varlıklar konusunda daha yumuşak bir yaklaşım benimseyeceği ve sektördeki düzenleyici belirsizlikleri gidermeye odaklanacağı tahmin ediliyor.

Atkins, kariyeri boyunca finans dünyasında önemli görevlerde bulundu. Finansal danışmanlık şirketi Patomak Global Partners'ın kuruculuğunu yapan Atkins, aynı zamanda kripto sektörünü destekleyen Token Alliance grubunun eş başkanlığını da yürüttü. Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Tim Scott, Atkins'in Amerikan inovasyonunun önünü açacak net düzenlemeler oluşturacağına inandığını açıkladı.

Atkins'in onay süreci beklenenden uzun sürdü. Ailesinin sahip olduğu şirketlerle bağlantılı serveti nedeniyle zorunlu mali açıklamaların tamamlanması zaman aldı. Bu açıklamalara göre Atkins, Anchorage Digital ve Securitize gibi kripto alanında faaliyet gösteren şirketlerde yaklaşık 6 milyon dolar değerinde yatırıma sahip. Atkins ailesinin toplam servetinin ise en az 327 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

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