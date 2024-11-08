Kripto dünyasında dev hamle: CZ Binance hisselerini devretmeye hazırlanıyor - Son Dakika
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Kripto dünyasında dev hamle: CZ Binance hisselerini devretmeye hazırlanıyor

Kripto dünyasında dev hamle: CZ Binance hisselerini devretmeye hazırlanıyor

Kripto para dünyasının büyük oyuncularından Binance'in eski CEO'su Changpeng Zhao (CZ), şirketteki kontrol hissesi için teklifler aldığını duyurdu. Yaklaşık 53 milyar dolarlık net değerinin önemli bir bölümünü oluşturan hisselerin geleceği belirsizliğini korurken, CZ her teklifi değerlendirmeye hazır olduğunu ifade etti.

08.11.2024 11:30
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Kripto para sektörünün en önemli figürlerinden Changpeng Zhao'nun Binance'teki hisseleri için potansiyel alıcılar harekete geçti. Kasım 2023'te ABD Adalet Bakanlığı ile vardığı anlaşma sonucu 50 milyon dolar para cezası ödeyip CEO'luk görevinden ayrılan CZ, yaptığı açıklamada tüm teklifleri incelemeye hazır olduğunu vurguladı.

CZ'nin Servetinin Büyük Bölümü Binance Hisselerinde

Binance kurucusu ve eski CEO'su Changpeng Zhao, şirketteki kontrol hisselerinin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. CZ, hisseleri uzun vadede elinde tutup tutmayacağı konusunda kesin bir karar vermediğini ifade etti.

CZ'nin Binance'teki hisseleri, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre ABD başkanlık seçimlerinin ardından 12 milyar dolar artış gösterdi. Toplam net değeri yaklaşık 53 milyar dolara ulaşan CZ'nin servetinin büyük bölümünü Binance'teki hisseleri oluşturuyor.

Kasım 2023'te Banka Gizlilik Yasası'nı ihlal ettiğini kabul eden CZ, ABD Adalet Bakanlığı ile mutabakat sağladı. 50 milyon dolar para cezası ödeyen ve CEO'luk görevinden ayrılan CZ, dört ay hapis cezasına mahkum edildi. CZ 27 Eylül'de tahliye edilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Changpeng Zhao, Kripto Para, Son Dakika

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