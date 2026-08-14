Kripto dünyasının yıllardır beklediği rapor açıklandı

"Dört Büyük" denetim şirketlerinden biri olan KPMG'nin ABD birimi, Tether International'ın 31 Aralık 2025'te sona eren yıla ait mali tablolarını denetledi. Denetçiler, tabloların şirketin mali durumunu, sonuçlarını ve nakit akışlarını önemli tüm yönleriyle gerçeğe uygun biçimde yansıttığı sonucuna vardı. Bu inceleme, Tether'in yıllardır rezerv doğrulama raporlarına dayanmasının ardından geçirdiği ilk tam denetim oldu. Şirketin finans direktörü Simon McWilliams, denetimli tabloların 2025 sonunda rezervlerin yükümlülükleri 6,8 milyar dolar aştığını gösterdiğini belirtti. KPMG ise müşteri gizliliği nedeniyle bulgularına ilişkin ek açıklama yapmayacağını bildirdi.

KPMG, Tether'in işlemlerini, sistemlerini, mülkiyet kayıtlarını, değerlemelerini ve karşı taraflarını inceledi. Denetçiler ayrıca şirketin sahip olduğu her bir altın külçesini tek tek fiziksel olarak sayıp doğruladı. Bu denetim, Tether'in yıllardır yayımladığı üç aylık rezerv doğrulama raporlarının ötesine geçiyor. Doğrulama raporları yalnızca belirli bir tarihteki rezervlerin durumunu gösterirken tam denetim, işlemleri, varlıkları, yükümlülükleri ve nakit akışlarını daha geniş biçimde test ediyor. Tether CEO'su Paolo Ardoino, "Yıllarca bazı eleştirmenler Tether'in denetiminin tamamlanamayacağını söyledi. Bir kez daha yanıldıklarını kanıtladık." dedi.

TETHER 2017'DEN BERİ TAM DENETİM SÖZÜ VERİYORDU

Denetim, Tether hakkında uzun süredir devam eden tartışmaya yanıt niteliği taşıyor. Şirket, ilk kez 2017'de tam bir mali denetim için Friedman LLP ile anlaşmış ancak süreç denetim tamamlanmadan sona ermişti. Sonraki yıllarda Tether yöneticileri denetimin geleceğini yinelese de şirket rezerv doğrulama raporlarına dayanmayı sürdürdü. Bu raporlar hâlihazırda BDO Italia tarafından hazırlanıyor. USDT'nin istikrarına ve teminatına yönelik kaygılar zaman zaman kripto piyasası için sistemik risk olarak gündeme geldi ve bu tekrarlayan tartışma kripto çevrelerinde "Tether FUD" olarak anıldı. USDT'nin piyasa değeri 180 milyar doları aşarken Tether, rezervleri için önemli bir ABD devlet tahvili alıcısına dönüştü.

TETHER 2021'DE DÜZENLEYİCİLERLE UZLAŞMIŞTI

Denetim tartışması, geçmişteki düzenleyici yaptırımlarla daha da alevlenmişti. Tether, 2021'de rezervlerine ilişkin iddialar nedeniyle New York Başsavcılığı ile 18,5 milyon dolar ödeyerek uzlaştı. Aynı yıl şirket, USDT'nin tümüyle ABD dolarıyla desteklendiğine dair yanıltıcı açıklamalar gerekçesiyle Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na (CFTC) 41 milyon dolar ceza ödedi.

Tether, bu yılın mart ayında ilk tam denetimi için "Dört Büyük" firmalarından biriyle anlaştığını duyurmuş ancak firmanın adını açıklamamıştı. Tamamlanan denetimin KPMG tarafından yürütüldüğü açıklandı. Ardoino ise tamamlanan denetimi yeni bir sürecin başlangıcı olarak nitelendirdi ve "Bunu uzun bir yolculuğun sonu olarak görenler olabilir, biz ise yenisinin başlangıcı olarak görüyoruz." dedi.