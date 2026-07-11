Kripto kırılgan dip sürecinde toparlanma sinyalleri oluşturuyor

Spot Bitcoin ETF'leri, kayıtlardaki en uzun çıkış serisinin ortasında. Sekiz hafta boyunca bu kategoriden yaklaşık 8 milyar dolar çıktı. Bu çıkış, portföy yöneticileri için şu anda en belirgin risk sinyali oldu. Son üç seansta girişlerin geri döndüğüne dair ilk işaretler var ancak bu veri henüz doğrulanmadı. Bitcoin, yayım sırasında yaklaşık 64.400 dolardan işlem görüyor.

Çıkış baskısının önemli bir bölümünü makro tablo açıklıyor. ABD Merkez Bankası Fed'in 16-17 Haziran toplantı tutanakları, faizi oy birliğiyle yüzde 3,50-3,75 aralığında tutan ve gevşeme dilini artırmak yerine kaldıran bir komiteyi gösterdi. Nisanda yüzde 3,3 olan ve mayısta yüzde 3,4'e doğru seyreden çekirdek enflasyon, işsizliğin mayıstaki yüzde 4,3'ten haziranda yüzde 4,2'ye gerilemesine rağmen komiteye sıkı durma zemini verdi. Eylülde her iki yöne de bir adım masada duruyor. Birkaç hafta öncesine göre daha kırılgan görünen İran ateşkesi de eklenince Bitcoin hem sertleşen faiz eşiğine hem de jeopolitik gürültüye karşı savunmacı işlem görüyor.

TEMMUZDA BİTCOİN SOLANA VE HYPERLIQUID ÖNE ÇIKTI

Analiz şirketi CryptoQuant'ın verileri, ayı piyasası havasına rağmen Bitcoin'in temmuzda genellikle mevsimsel güç gösterdiğine dikkat çekiyor. Bitcoin, 2018 ve 2022'nin zorlu ayı piyasalarında bile temmuz boyunca yüzde 17 ile 20 arasında yükseldi. Aya 57.700 dolarlık dipten giren piyasada mevcut mevsimsel eğilim, kısa vadeli bir toparlanmaya yontuyor. Altcoin tarafı ise daha karışık. Altcoinlerin yaklaşık yüzde 40'ı tarihi diplerine yakın işlem görüyor ve bu tablo seçici bir yaklaşımı gerektiriyor.

Solana ve Hyperliquid bu durgunluktan ayrışarak son 30 günde yüzde 21 kazandı. Solana, Bitcoin'in toparlanmasını izleyen makro kaynaklı bir hareketle yükselirken gerçek dünya varlıklarındaki kurumsal büyüme ve istikrarlı ETF girişlerinden destek buluyor. Coin, 76 dolarlık destek ile 82 dolarlık direnç arasında sıkışmış durumda ve yüksek hacimli bir kırılım yeni zirvelere doğru bir hareketin başlangıcına işaret edebilir. Hyperliquid ise yaklaşık 645 milyon dolarlık çekirdek katkı kilidinin açılmasına rağmen, yeni arzı emen büyük bir geri alım ve yakma mekanizmasıyla fiyatını korudu.

STRATEGY BASKISI SANILDIĞINDAN KÜÇÜK

Reklam edildiğinden daha küçük görünen bir baskı da Strategy'nin toplam arzın yaklaşık yüzde 4'ünü oluşturan Bitcoin pozisyonu. Piyasanın Strategy haberlerine tepkisi belirgin biçimde azaldı. Haziran başındaki 32 Bitcoin'lik satış, MSTR hissesinde yüzde 6, Bitcoin'de yüzde 2 düşüşe yol açmış ve fiyatı 71.500 dolara kadar aşağı çekmişti. Temmuz başındaki çok daha büyük 3.588 Bitcoin'lik satış ise neredeyse hiç iz bırakmadı, Bitcoin satışın ardından 63.800 dolara geri tırmandı. Bu tablo, piyasanın Strategy'nin dönem dönem satış yapacağı fikrini çoktan sindirdiğini ve her yeni açıklamanın daha az şok etkisi taşıdığını gösteriyor.

Düzenleyici cephede rüzgâr ise güçlenmek yerine zayıflıyor. ABD'nin kripto piyasa yapısı yasası CLARITY Act, geliştirici muafiyeti maddesi, yönetimin kendi kripto varlıklarına bağlı etik tartışmalar ve GENIUS Act ile çelişen bir stablecoin getiri hükmü nedeniyle genel kurul oylamasına gelemeden takıldı. Bahis piyasaları yasanın 2026'da geçme ihtimalini bir ay önceki yüzde 74'ten yüzde 48'e indirdi. Tüm bunlar bir çöküşe değil kırılgan bir dip sürecine işaret ediyor. Faiz, jeopolitik ve tıkanan mevzuattan gelen gerçek rüzgarlar, temkinli bir akış istikrarı ve Strategy haberlerine giderek daha az tepki veren bir piyasayla dengeleniyor.