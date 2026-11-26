Kripto para borsalarındaki Bitcoin (BTC) rezervi son bir ayda yaklaşık 42 bin BTC azaldı. Borsalardaki toplam miktar yaklaşık 2,89 milyon BTC'den 2,85 milyon BTC'ye indi.

Aynı dönemde Bitcoin yaklaşık 80 bin 700 dolardan 59 bin 600 dolara geriledi. Bu, yüzde 26'ya yakın bir düşüşe karşılık geliyor. Rezervlerdeki azalma 26 Ekim'deki zirveden hesaplandığında 50 bin BTC'ye yaklaşıyor.

BORSALARDAN GÜNDE 2369 BTC ÇEKİLDİ

Zincir üstü analist CryptoOnchain'e göre borsalara yapılan günlük ortalama Bitcoin girişi son haftada 46 bin 900 BTC'ye çıktı. Çekilişler ise yüzde 50,2 artışla günlük 49 bin 200 BTC'ye ulaştı.

Her iki rakam da 11 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Böylece borsalardan günde ortalama 2369 BTC net çıkış oldu. Bir önceki hafta ise borsalara günde yaklaşık 550 BTC net giriş görülmüştü.

Borsalar arasındaki transferler hem giriş hem çıkış olarak sayılabiliyor. Bu nedenle rakamlar tek başına yeni alım anlamına gelmiyor.

BALİNALARIN ELİNDEKİ BİTCOİN 150 BİN AZALDI

Öte yandan bir kripto para borsasının analistleri çıkışların satış dalgasını durdurmadığını vurguladı. Analistler şöyle dedi: "Çıkışlar satışları henüz yavaşlatmadı ve birikimi de kanıtlamıyor."

Analistlere göre borsalarda daha az Bitcoin bulunması talep geri döndüğünde toparlanmayı güçlendirebilir. Bununla birlikte borsalardaki rezervler son iki günde hafif artış gösterdi. Bu artış yeniden satış baskısına işaret edebilir.

Balina olarak adlandırılan büyük yatırımcılar da ellerindeki Bitcoin miktarını yaklaşık 150 bin BTC azalttı. Bu düşüş fiyatın 2 Kasım'dan bu yana yüzde 24,5 gerilediği döneme denk geldi. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 3,4 değer kazanan Bitcoin 60 bin 900 dolardan işlem görüyor.