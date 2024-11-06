Kripto para dünyasında beklenen haber: SEC Başkanı Gensler gidiyor

Kripto Para

Kripto para dünyası Trump'ın seçim zaferini önemli vaatlerle birlikte değerlendiriyor. SEC Başkanı Gary Gensler'i görevden alma ve ABD'yi kripto para dünyasının merkezi yapma hedefi, piyasalarda olumlu karşılandı.

Kripto Dünyası Yeni Başkanını Seçti

Seçim sonuçlarına göre Trump, 277 seçici kurul oyuna ulaşarak başkanlık yarışını galip bitirdi. Demokrat aday Kamala Harris'in 224 oyda kalması, kripto para dünyasında Trump destekçilerinin zaferini perçinledi.

Trump'ın Bitcoin konferansında dile getirdiği stratejik rezerv planı, ABD'nin kripto para politikalarında radikal değişikliklere işaret ediyor. Gemini ve Kraken gibi büyük borsaların kurucuları, milyonlarca dolarlık kampanya desteğiyle Trump'ın vizyonuna güvenlerini gösterdi.

Cardano kurucusu Charles Hoskinson ve Bitcoin Foundation kurucusu Charlie Shrem gibi sektör liderleri de Trump'ın zaferini kutlayanlar arasında yer alıyor. Kripto para piyasalarındaki bu olumlu hava, toplam piyasa değerini 2,6 trilyon dolara çıkardı.