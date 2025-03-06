Kripto para dünyasında şok gelişme: Cardano kurucusu rezerv hakkındaki gerçeği açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Kripto para dünyasında şok gelişme: Cardano kurucusu rezerv hakkındaki gerçeği açıkladı

Kripto para dünyasında şok gelişme: Cardano kurucusu rezerv hakkındaki gerçeği açıkladı

Cardano kurucusu Charles Hoskinson, ADA'nın Trump'ın önerdiği kripto rezervine dahil edildiğini herkesle aynı anda öğrendiğini açıkladı. Hoskinson, seçim hakkında önceden bilgilendirilmediğini ve yetkililerin kendisini geri aramadığını belirtti. Gelişme sonrası ADA değerinde büyük dalgalanmalar yaşandı. Token fiyatı önce yüzde 76 yükselerek 1,14 dolara ulaştı, ardından yüzde 30 düştü.

06.03.2025 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para dünyasında şeffaflık tartışmaları yeniden alevlendi. Charles Hoskinson, 5 Mart'ta yayınladığı videoda, 2 Mart'ta ADA'nın rezerve dahil edilmesiyle ilgili olarak 150 tebrik mesajıyla uyandığını, ancak ne olduğu hakkında en ufak bir fikri olmadığını itiraf etti. Bu açıklama, kripto rezervi önerisiyle ilgili iletişim eksikliğini gözler önüne serdi.

Hoskinson: Beyaz Saray'daki kripto zirvesine davetli değilim

Cardano kurucusu Charles Hoskinson, ABD Başkanı Donald Trump'ın ağın yerel tokenı olan ADA'yı önerilen kripto rezervine dahil edeceğinden, açıklandığı güne kadar haberdar olmadığını söyledi.

Hoskinson 5 Mart'ta yayınladığı videoda "ADA'nın rezerv için seçilmesi hakkında hiçbir şey bilmiyorduk. Bu benim için bir beklenmedik bir gelişmeydi." dedi. 2 Mart'ta 150 tebrik mesajıyla uyandığını ancak "neler olduğu hakkında hiçbir fikri olmadığını" ekledi.

"Biz bundan hiç haberdar değildik ve kimse bizimle bu konuda iletişime geçmedi." diye ekledi ve bu konuşmaları yapmak için çok çabaladığını ancak kendisine "Sizi geri arayacağız" veya "Bir çözüm bulacağız" denildiğini söyledi.

Donald Trump, 2 Mart'ta bir ABD kripto rezervi önerdi ve bunun "açıkça" Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) içereceğini belirtti. Ancak Solana (SOL), XRP ve Cardano (ADA)'yı da dahil etmesi sektördeki bazı kişilerden tepki aldı.

ADA, açıklamanın ardından birkaç saat içinde yüzde 76 yükselerek 0,647 dolardan 1,14 dolara çıktı, sonrasında ise takip eden gün içinde yüzde 30 düştü.

Hoskinson ayrıca 7 Mart'taki Beyaz Saray'daki kripto toplantısı hakkında da konuştu ve ne kendisinin ne de herhangi bir Cardano temsilcisinin bu hafta şimdiye kadar bir davet almadığını belirtti.

"Bu toplantıya davet edilmediğim varsayımıyla hareket edeceğim. Pek fazla politika çalışması yapılacağını düşünmüyorum." diye ekledi.

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Solana, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kripto para dünyasında şok gelişme: Cardano kurucusu rezerv hakkındaki gerçeği açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 01:33:14. #7.11#
SON DAKİKA: Kripto para dünyasında şok gelişme: Cardano kurucusu rezerv hakkındaki gerçeği açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.