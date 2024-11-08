Kripto para dünyasında şok: Kripto borsa CEO'su fidye için kaçırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Kripto para dünyasında şok: Kripto borsa CEO'su fidye için kaçırıldı

Kripto para dünyasında şok: Kripto borsa CEO\'su fidye için kaçırıldı

Kanada'nın önde gelen kripto para borsası WonderFi'nin CEO'su Dean Skurka, Toronto şehir merkezinde rehin alındı. Kripto para ile 1 milyon dolar fidye ödemesi yapan Skurka serbest bırakılırken, şirket müşterilerinin varlıkları ve verilerinin güvende olduğu doğrulandı.

08.11.2024 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para dünyasında yöneticilere yönelik saldırılar endişe verici boyutlara ulaşıyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında bir Bitcoin yatırımcısının kaçırılıp öldürülmesinin ardından, bu kez Kanada'nın kripto borsalarının yarısına sahip olan WonderFi'nin CEO'su hedef alındı.

WonderFi CEO'su 1 Milyon Dolar Fidye Verdi

CBC raporuna göre olay, Çarşamba günü Toronto şehir merkezinde yaşandı. Skurka'nın bir araca zorla bindirilmesinin ardından, fail veya faillerin 1 milyon dolarlık fidye talebi geldi. Sektör temsilcileri, son dönemde artan bu tür olayların kripto para ekosistemindeki güvenlik açıklarına işaret ettiğini vurguluyor.

Olayın ardından açıklama yapan WonderFi sözcüsü, CEO Skurka'nın sağlık durumunun iyi olduğunu ve şirket operasyonlarının normal şekilde devam ettiğini bildirdi. Toronto Polis Departmanı, elektronik fidye ödemesinin izini sürdüklerini ve soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini açıkladı.

Kanada'nın kripto para piyasasında önemli bir yere sahip olan WonderFi, geçtiğimiz yıl ülkedeki düzenlenmiş kripto borsalarının yüzde 50'sini bünyesine katmıştı. Bu olay, kripto para şirketlerinin yönetici güvenliği konusundaki protokollerini gözden geçirmelerine neden oldu.

Kripto Para, Bitcoin, Toronto, Kanada, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kripto para dünyasında şok: Kripto borsa CEO'su fidye için kaçırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:27 Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
10:16 Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için
08:19 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım’da Çankaya Köşkü’nde toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım'da Çankaya Köşkü'nde toplanacak
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
01:16 Çarşı ve mahalle bekçilerine yeni yetki Çarşı ve mahalle bekçilerine yeni yetki
14:37 Özgür Özel’den ’’MİT’e Mansur Yavaş talimatı verildi’’ iddiası Özgür Özel'den ''MİT'e Mansur Yavaş talimatı verildi'' iddiası
14:35 Enes Güran’dan duruşmaya damga vuran sözler: Amcam Salim Güran’dan şüphelendim Enes Güran'dan duruşmaya damga vuran sözler: Amcam Salim Güran'dan şüphelendim
14:19 Narin’in ağabeyi Enes, hakimin sorusuna uygulamalı yanıt verdi: İşte böyle yaptım Narin'in ağabeyi Enes, hakimin sorusuna uygulamalı yanıt verdi: İşte böyle yaptım
14:18 Yenidoğan skandalında hemşireler serbest kaldı Yenidoğan skandalında hemşireler serbest kaldı
14:12 Mourinho’ya İngiltere’den zehir zemberek sözler: Gürültü çıkaran boş bir kap Mourinho'ya İngiltere'den zehir zemberek sözler: Gürültü çıkaran boş bir kap
14:10 Özel’den Süleyman Soylu için olay sözler: Teşbihte hata olmaz, kendisi siyasi bukalemundur Özel'den Süleyman Soylu için olay sözler: Teşbihte hata olmaz, kendisi siyasi bukalemundur
14:07 Yunus Akgün yuvadan uçuyor Yunus Akgün yuvadan uçuyor
14:06 Mansur Yavaş’tan istifa dedikodularıyla ilgili açıklama Mansur Yavaş'tan istifa dedikodularıyla ilgili açıklama
13:54 Trump’ın Ukrayna savaşını sonlandırma planı ortaya çıktı Trump'ın Ukrayna savaşını sonlandırma planı ortaya çıktı
13:50 Trump’ın seçim zaferini ücretsiz turp ve ejder mevyesi dağıtarak kutladı Trump'ın seçim zaferini ücretsiz turp ve ejder mevyesi dağıtarak kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 10:40:27. #1.11#
SON DAKİKA: Kripto para dünyasında şok: Kripto borsa CEO'su fidye için kaçırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.