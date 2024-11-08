Kripto para dünyasında şok: Kripto borsa CEO\'su fidye için kaçırıldı

Kripto Para

Kripto para dünyasında yöneticilere yönelik saldırılar endişe verici boyutlara ulaşıyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında bir Bitcoin yatırımcısının kaçırılıp öldürülmesinin ardından, bu kez Kanada'nın kripto borsalarının yarısına sahip olan WonderFi'nin CEO'su hedef alındı.

WonderFi CEO'su 1 Milyon Dolar Fidye Verdi

CBC raporuna göre olay, Çarşamba günü Toronto şehir merkezinde yaşandı. Skurka'nın bir araca zorla bindirilmesinin ardından, fail veya faillerin 1 milyon dolarlık fidye talebi geldi. Sektör temsilcileri, son dönemde artan bu tür olayların kripto para ekosistemindeki güvenlik açıklarına işaret ettiğini vurguluyor.

Olayın ardından açıklama yapan WonderFi sözcüsü, CEO Skurka'nın sağlık durumunun iyi olduğunu ve şirket operasyonlarının normal şekilde devam ettiğini bildirdi. Toronto Polis Departmanı, elektronik fidye ödemesinin izini sürdüklerini ve soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini açıkladı.

Kanada'nın kripto para piyasasında önemli bir yere sahip olan WonderFi, geçtiğimiz yıl ülkedeki düzenlenmiş kripto borsalarının yüzde 50'sini bünyesine katmıştı. Bu olay, kripto para şirketlerinin yönetici güvenliği konusundaki protokollerini gözden geçirmelerine neden oldu.