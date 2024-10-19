Kripto para piyasalarını rahatlatacak gelişme: SEC Başkanı için yolun sonu göründü - Son Dakika
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Kripto para piyasalarını rahatlatacak gelişme: SEC Başkanı için yolun sonu göründü

Kripto para piyasalarını rahatlatacak gelişme: SEC Başkanı için yolun sonu göründü

Kripto dünyasının en çok eleştirilen isimlerinden birisi olan Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Gary Gensler için yolun sonu. Kasım ayında gerçekleşecek olan seçimler sonrasında mevcut adayların her ikisi de yeni SEC Başkanı için farklı adaylara yöneldi.

19.10.2024 15:21
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Kamala Harris'in geçiş ekibi, SEC Başkanı Gary Gensler'in potansiyel halefleri olarak Chris Brummer ve Erica Williams'ı değerlendiriyor. İki aday da kripto para birimleri konusunda Gensler'den daha olumlu görüşlere sahipken, seçim öncesinde herhangi bir karar verilmesi beklenmiyor. Bu adaylar, SEC'in gelecekteki yönetim şeklini büyük ölçüde etkileyebilir.

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Kamala Harris'in ekibi, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanlığı için yeni adaylar üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut başkan Gary Gensler'in yerine geçebilecek isimler arasında Georgetown Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Chris Brummer ve Kamu Şirketleri Muhasebe Denetim Kurulu (PCAOB) Başkanı Erica Williams öne çıkıyor.

Her iki adayın da kripto para birimlerine karşı Gensler'e kıyasla daha ılımlı bir tutum sergiledikleri belirtiliyor. Harris'in ekibi, seçim öncesinde herhangi bir aday belirleme konusunda kamuoyuna açık bir taahhütte bulunmadı. Şu an için ekip, ağırlıklı olarak seçim kampanyası ve diğer politika konularına odaklanmış durumda.

Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar, adaylar arasında henüz bir favori belirlenmediğini aktarıyor. Harris'in kampanya ekibi, seçimden önce kripto paralar hakkında olumlu bir açıklama yapmanın, ilerici seçmenlerin desteğini kaybetmeye neden olabileceği ve kararsız seçmenleri etkilemeyeceği endişesini taşıyor.

Harris'in sözcüsü, seçim öncesinde herhangi bir personel ataması yapılmadığını, bunun yerine geçiş süreci için gerekli altyapının hazırlanmasına odaklandıklarını ifade etti.

Eski ABD Başkanı Trump, yeniden seçilmesi halinde Gensler'i görevden alacağını açıklamıştı. Ancak bir başkanın SEC başkanını doğrudan görevden alıp alamayacağı konusunda hukuki belirsizlik bulunuyor. Bununla birlikte başkanın komisyon başkanını görevden alma yetkisinin genel kabul gördüğü belirtiliyor. Donald Trump'ın seçilmesi durumunda SEC Başkanlığı için Robinhood'un Baş Hukuk Sorumlusu Dan Gallagher ismi öne çıkıyor. Kariyerinde SEC geçmişi bulunan Gallagher, 2011-2015 yılları arasında kurumda Cumhuriyetçi komisyon üyesi olarak görev yapmıştı.

Prof. Brummer, kripto şirketlerinin yasal uyumluluğuna odaklanan bir firma sahip ve bu noktada Avrupa'nın kripto düzenlemeleri konusunda uzmanlık kazanmış durumda. Prof. Brummer aynı zamanda Georgetown Ekonomi Hukuku Enstitüsü'nde yöneticilik yapmaya devam ediyor.

Williams ise PCAOB başkanı olarak yatırımcı koruma alanında çalışmalar yürütürken, denetim standartlarını belirledi ve ihlalleri soruşturuyor.

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