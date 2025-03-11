Kripto para piyasasında alarm: Bitcoin ve Ethereum tarihinin en sert düşüşünü yaşıyor

Sadece kripto piyasası değil, tüm risk varlıkları sert düşüşler yaşıyor. ABD borsasında Dow ve S&P 500 yılın en kötü performansını sergilerken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi yüzde 4 değer kaybetti. Piyasaların gözü, 19 Mart'ta gerçekleşecek Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) toplantısında ve Jerome Powell'ın açıklamalarında olacak.

Nasdaq ve Kripto Para Piyasasında Sert Düşüş

Bitcoin'deki en düşük seviye 76.600 dolar Ethereum ise 1.755 seviyesine kadar geriledi. Yazım sırasında kripto para birimleri sırasıyla 80.258 ve 1.888 değerlerinden el değiştiriyor.

İlk 10 kripto para birimi arasında en büyük düşüşü yüzde 14 ile Dogecoin (DOGE) yaşadı. XRP yüzde 10,7 ve Cardano (ADA) yüzde 10,2 değer kaybı ile takip etti.

Bu düşüşler sadece kripto para piyasasıyla sınırlı kalmadı. ABD borsa piyasası da Pazartesi günü sert düşüşler gördü. Dow yüzde 2,08 düşüşle kapanırken, daha geniş S&P 500 yüzde 2,7 düştü. Her ikisi de yılın en kötü gününü gördü. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite yüzde 4 düşerek Eylül 2022'den bu yana en büyük tek günlük düşüşünü kaydetti.

Presto Research araştırma başkanı Peter Chung, "Trump'ın piyasa çöküşünün 'bitti' demesi ve tarife belirsizliği nedeniyle bir durgunluğu dışlamayacağı yönündeki gelişigüzel açıklaması, yatırımcıları daha da huzursuz etti " dedi.

Chung ayrıca, "Sadece kripto paralar değil, tüm riskli varlıklar düşüşte. Belirli bir haber parçasından ziyade, piyasanın hafta sonunu tarifeler, ticaret savaşları ve Washington harcama kesintileri arasındaki durgunluk endişeleri etrafındaki son başlıkları düşünerek geçirdikten sonra oynanan tedirginlik olduğuna inanıyorum." şeklinde konuştu.

BitMEX'in kurucu ortağı Arthur Hayes, yatırımcılara sabırlı olmaları çağrısında bulundu. Hayes, "BTC muhtemelen 70 bin dolar civarında dibe vuracak. 110 bin dolar ATH'den yüzde 36'lık bir düzeltme boğa piyasası için normal." dedi.

Piyasa uzmanları, Fed'in 19 Mart'taki toplantısının olası bir dip noktası için kilit bir gösterge olabileceğini belirtiyor. Powell'ın açıklamalarında Mayıs veya Haziran'da olası faiz indirimleri konusunda ipuçları aranacak.