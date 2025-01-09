Kripto para piyasasında kısa vadeli düzeltme: Mertcan Çakıroğlu\'ndan Bitcoin ve Ethereum analizi

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Son dönemde kripto para piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, Bitcoin ve Ethereum'da gözlenen düzeltmelerle yeni bir boyut kazandı. Uzman analist Mertcan Çakıroğlu'nun değerlendirmelerine göre bu düşüşler sağlıklı birer düzeltme olup, yatırımcılar için büyük fırsatlar sunabilir.

Kripto Para Piyasasında Yeni Fırsatlar Kapıda

Bitcoin ve Ethereum'daki düzeltmelerle kripto para piyasası yeni bir döneme giriyor. Kripto market analisti Mertcan Çakıroğlu, Haberler.com canlı yayınında bu düşüşlerin sağlıklı olduğunu ve yeni yükselişlere zemin hazırlayabileceğini belirtti. Yatırımcılara sabırlı olmaları tavsiye eden Çakıroğlu bu noktada yatırımcıların temkinli olmalarında fayda olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Mertcan Çakıroğlu, son dönemde rekor seviyeleri test eden Bitcoin ve diğer kripto varlıklardaki düzeltme hareketlerini değerlendirdi. Çakıroğlu'nun Haberler.com canlı yayınında paylaştığı analizler, piyasalardaki dalgalanmaların doğal bir süreç olduğuna işaret ediyor.

Kripto market analisti Çakıroğlu, Bitcoin'in 108.000 dolar seviyesine ulaşmasının ardından beklenen düzeltme sürecine girdiğini belirterek, fiyatın 90.000 ve hatta 85.000 dolar bandına kadar gerileyebileceğini öngörüyor. Ancak bu düşüşün piyasada endişeye neden olmaması gerektiğini vurgulayan Çakıroğlu, düzeltme sonrası yeni bir yükseliş dalgasının gelebileceğini ifade etti.

Çakıroğlu, Ethereum cephesinde de benzer bir tablo çizdi. Kripto para biriminin 4.100 dolarlık zirve seviyesinden sonra 3.000 dolara kadar gerileyebileceği belirtiliyor. Çakıroğlu, bu hareketin piyasa dinamikleri açısından sağlıklı bir düzeltme olarak değerlendirilebileceğini ve sonrasında yeni bir yükseliş trendinin başlayabileceğini düşünüyor.

Altcoin piyasasındaki gelişmeleri de mercek altına alan Çakıroğlu, XRP için 2.10 ve 2.00 dolar, Solana için ise 175 ve 165 dolar seviyelerinin önemli destek noktaları olacağını belirtti. Çakıroğlu ayrıca Binance Coin (BNB), Dogecoin, Cardano, Avalanche, Litecoin ve Pepe gibi popüler altcoinlerin de benzer düzeltme hareketleri sergileyebileceğini dile getirdi.

Mevcut belirsizlik ortamına rağmen, uzun vadeli boğa sezonunun devam ettiğini belirten Çakıroğlu, yatırımcıların risk yönetimine odaklanması gerektiğini vurguladı. Yaşanabilecek düşüşlerin yeni yatırım fırsatları sunabileceğini hatırlatan analist, piyasa katılımcılarına sabırlı olmalarını ve panik satışlardan kaçınmalarını tavsiye etti.